El Ayuntamiento de Jaén afrontará en septiembre el proceso de funcionarización de la plantilla

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Recursos Humanos, afrontará a partir de septiembre el proceso de cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo que viene desempeñando, en algunos casos desde hace más de veinte años, funciones propias de personal funcionario de carrera.

Se trata de un proceso consensuado con los representantes de la plantilla y que "se hace en primer lugar porque es necesario que este Ayuntamiento atienda de una vez por todas los requerimientos legales, que se han incumplido históricamente en este consistorio, pero sobre todo, porque estamos convencidos de que este proceso redundará en favor de la buena organización de los servicios públicos municipales".

Así lo ha explicado en una nota informativa el concejal de Personal, Carlos Alberca, que ha incidido en que el propósito es "desarrollar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado en el anterior mandato de Julio Millán, y que busca racionalizar las políticas de personal del ayuntamiento, haciendo los servicios públicos más eficientes.

Del mismo modo ha explicado que el proceso permite "el desarrollo de carreras profesionales de los trabajadores públicos, pudiendo ascender de categoría por promoción interna". El proceso que ahora se pretende afrontar es la respuesta del equipo de gobierno a una exigencia legal de ámbito europeo que históricamente ha sido incumplida por el Ayuntamiento de Jaén, como es la de que con carácter general los puestos de trabajo en la Administración deben ser desempeñados por funcionarios públicos, habiendo infinidad de puestos que no pueden ser desempeñados por personal laboral.

Este proceso de cambio de régimen jurídico supone la culminación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jaén aprobado por el pleno en octubre de 2019 y cuyo primer paso consistió en dotar de fijeza a todo el personal estructural del Ayuntamiento de Jaén y sus organismos autónomos. Esto supuso dar estabilidad en sus empleos a más de 700 trabajadores municipales, que estabilizaron como funcionarios de carrera o como laborales fijos, según cada caso concreto.

El nuevo proceso, ahora de cambio de régimen jurídico, supondrá dotar de mayor seguridad jurídica al personal que desarrolla funciones propias de personal funcionario de carrera, además de dotar al Ayuntamiento de un notable incremento en el número de funcionarios, sin que ello suponga ningún incremento en la cuantía de sus gastos de personal puesto que únicamente supondrá que lo que hasta la fecha se viene abonando desde la partida económica de personal laboral, pasará a abonarse desde la partida de personal funcionario sin mayor coste económico.