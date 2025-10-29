Ayuntamiento de Jaén anima a los colegios a unirse a "la enriquecedora experiencia" del programa de educación ambiental

Escolares participan en una de las actividades del Programa de Educación Ambiental. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha animado a los centros educativos a sumarse a la "enriquecedora" experiencia que ofrece el Programa de Educación Ambiental para Escolares, que este curso se desarrolla con el lema 'Aprender para proteger'.

"Se trata de un programa totalmente gratuito, con actividades adaptadas al cien por cien al alumnado con necesidades educativas especiales", ha destacado este miércoles en una nota el concejal del Centro Especial de Empleo (CEE) y Medio Ambiente, José María Cano.

El edil ha explicado que las inscripciones continúan abiertas, de modo que los colegios interesados que aún no lo hayan hecho pueden realizarla e a través de https://sites.google.com/view/educacion-medioambiental-25-26... y ha destacado que

La programación comenzará la próxima semana con la actividad 'Jardín escolar' orientada a escolares de seis a doce años de Educación Primaria que incluye plantaciones y juegos dentro de los propios colegios. Para ello, los monitores del CEE se desplazan hasta los centros, donde impartirán charlas sobre cómo cuidar un jardín y enseñanzas didácticas a través de juegos y talleres.

El objetivo es promover la educación ambiental y fomentar el contacto directo con el medio natural, con la creación y cuidado de los jardines que hay en los propios colegios impulsando la participación activa y colaborativa de los estudiantes.

Se trata de una actividad retroalimentaria, ya que los alumnos se tienen que encargar de preservar y cuidar sus jardines, con sus propios recursos. Para ello, desde el Aula de la Naturaleza del CEE se les proporciona las herramientas y semillas, mientras que los monitores se encargan de supervisar la actividad.

Durante su desarrollo se les enseña a conocer, de primera mano, el proceso del cultivo de plantas, preparar el suelo, sembrar las semillas, regar y cuidar las plantas... y todo a través de juegos y talleres didácticos.

El curso pasado se hicieron plantaciones en 13 centros, especialmente en aquellos que tiene posibilidad de contar con un pequeño jardín o terreno como es el caso de los IES Fuente de la Peña y Santa Teresa o los colegios Divino Maestro y Jesús María.

"Animamos a los colegios que todavía no lo han hecho, a apuntarse a esta enriquecedora, divertida y experiencia formativa, con la que los escolares aprenden a cuidar la naturaleza mientras disfrutan en grupo", ha concluido el edil.