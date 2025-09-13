El Ayuntamiento de Jaén anuncia que el Ballet de Kiev ofrecerá una segunda función de 'La Bella Durmiente' en la capital

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La función de 'La Bella durmiente' del Ballet de Kiev, que llegará al 26 Festival de Otoño de Jaén el próximo 2 de noviembre, ha agotado prácticamente las entradas y "ante tal éxito de demanda", abrirá una nueva función ese mismo día, a las 17,00 horas.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, donde ha señalado que será una nueva oportunidad para "disfrutar de uno de los espectáculos más esperados" del Festival de Otoño, en una nueva edición que arrancará con fuerza en la Plaza de Santa María el próximo 18 de septiembre con la presencia de La Carroza del Teatro Real.

El Ballet de Kiev se encuentra de gira en 2025 recorriendo los escenarios más prestigiosos de toda España y llegará a la capital el próximo 2 de noviembre con 'La bella durmiente', un cuento hecho ballet, bajo la dirección de Victor Ishchuk, donde los bailarines ofrecerán "una versión emocionante e increíble que la representan por vez primera en esta gira".

De este modo, los jiennenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un ballet clásico en tres actos y prólogo, con música de Piotr Ilich Chaikovski y coreografía de Marius Petipa. El libreto se basa en el cuento de hadas del mismo nombre con influencias de las versiones de Charles Perrault y los Hermanos Grimm.

El ballet incluye personajes de otros cuentos de hadas franceses como 'El gato con botas', 'Cenicienta' y 'Caperucita', entre otros. El Ballet de Kiev mantiene entre sus objetivos principales el cuidado de las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, siendo cada representación una fiesta para los sentidos por la sobriedad de las coreografías, la perfección de todas y cada una de sus líneas, el virtuosismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y vestuario.

A lo largo de estos años han recorrido gran parte del mundo representando títulos clásicos y coreografías originales.