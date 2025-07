El Ayuntamiento de Jaén aparca el presupuesto de 2025 al no contar con el informe de Intervención y se centrará en 2026

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha trasladado al pleno del Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén (CES) su intención de presentar el próximo noviembre el proyecto de presupuestos para 2026 y la decisión de aparcar el de 2025 porque su ejecución solo sería posible en el último tramo del año al carecer a día de hoy del informe de la Intervención.

El Consistorio jiennense lleva con las cuentas prorrogadas desde 2017 y aunque el contar con un presupuesto para 2025 era uno de los acuerdos entre PSOE y Jaén Merece Más cuando suscribieron la moción de censura que desalojó al PP de la Alcaldía en enero de este año, finalmente se ha optado por aparcarlo para centrarse en el de 2026.

El alcalde, Julio Millán, y el concejal de Asuntos Económicos, Francisco Lechuga, han comparecido ante el Consejo Económico y Social de la ciudad en una sesión que estaba prevista de antemano para informar sobre el borrador de las cuentas y el dictamen del órgano sobre las mismas.

Millán ha explicado que el informe de Intervención, preceptivo aunque no vinculante, no está disponible, lo que ha motivado en primer lugar que las comisiones y consejos rectores de las distintas áreas municipales, previstos a lo largo del día de este miércoles de forma previa al pleno de julio, no hayan podido llevar el proyecto de sus cuentas, lo que retrasa el traslado de las cuentas al Ministerio mediante su inclusión en una plataforma específica y su aprobación.

Teniendo en cuenta el mes de agosto, la posterior aprobación y periodo de alegaciones al que debe someterse el presupuesto, Millán ha dicho que lo más lógico "es poder adaptar este borrador para 2026; el trabajo está hecho con un presupuesto con equilibrio entre ingresos y gastos y los ajustes de los ingresos de la PIE y de los planes de ajuste".

"Se ha trabajado de forma intensa, con grandes dificultades y se han incorporado desde que se presentó el borrador, las actualizaciones y revisiones que hemos recibido del Ministerio de Hacienda, como la de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) con mejores cifras para las cuentas, con unos ingresos que han pasado de 24 millones de euros a 36 millones junto al trabajo de ahorro en los capítulos I y II y el último plan de ajuste que tuvimos en junio de 2025", ha dicho Millán.

Sobre el valor del borrador de 2025 para ajustarlo al de 2026, el regidor ha afirmado que estas cuentas "dan una imagen fiel de la situación presupuestaria del Ayuntamiento, con un presupuesto consolidado de 158 millones de euros del Consistorio y sus organismos autónomos y empresas públicas".

"Venimos a dar cuenta de que tenemos equilibrio presupuestario con inversiones y cobertura de gastos e ingresos, incluso con un ajuste de 700.000 euros de beneficios que nos permite hablar de un presupuesto ordenado y solvente", ha dicho el alcalde.

A pesar de ello, con la situación organizativa y atendiendo a "las circunstancias administrativas de este mes de julio" y el no contar con el informe preceptivo de la Intervención, se ha decidido "valorando los plazos ajustar este documento a los presupuestos de 2026".

Por su parte, el presidente del CES local, Manuel Carcelén, ha coincidido con el alcalde en que con el borrador del presupuesto se va "avanzando, hay cierto equilibrio financiero dentro de la situación de deuda del Ayuntamiento" y "lo que hemos visto hasta ahora está equilibrado". Carcelén ha dicho que lo más operativo es que estas cuentas formen parte del borrador de 2026 dadas las fechas del año en las que se aprobaría el de 2025.