El Ayuntamiento de Jaén aprueba liberar 19 millones del presupuesto de 2026 para servicios públicos básicos

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JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado, con los votos favorables del gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más), la liberación de un total de 19 millones de euros del presupuesto de 2026.

Esta cuantía, que inicialmente fue declarada como indisponible por indicación del Gobierno de España, se volverá a poner en carga para atender servicios municipales esenciales como el mantenimiento de calles o la limpieza de los centros educativos, entre otros.

El concejal del Área Económica, Francisco Lechuga (PSOE), ha señalado que este paso ha sido posible gracias a la mejora de la liquidez en las cuentas municipales y a la gestión realizada a lo largo de los últimos meses.

Según ha explicado el edil, el "exceso de celo" del Ministerio de Hacienda obligó a realizar este ajuste inicial para poder aprobar las cuentas de 2026, una medida que ha calificado de "excesiva", pero que se acató con el fin de sacar adelante el primer presupuesto de la ciudad tras casi nueve años con las cuentas prorrogadas.

Lechuga ha defendido que la decisión se toma con "toda la sensatez y la solvencia" del equipo económico del Consistorio, el cual atenderá a los informes trimestrales de la autoridad ministerial para evaluar la evolución de la ejecución presupuestaria.

"No hay duda de que si es necesario volver a bloquear esta disponibilidad se hará, pero todo apunta a que eso no va a ser así", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que "por encima de las instrucciones del Ministerio está la suficiencia financiera y la autonomía local".

Entre los factores que han permitido adoptar esta medida, el tercer teniente de alcalde ha destacado la práctica desaparición del remanente de Tesorería negativo en la liquidación del presupuesto del año pasado gracias al trabajo de contención del gasto.

Asimismo, ha apuntado a la futura generación de ingresos mediante la explotación de activos y la concesión de espacios como el Hotel Rey Fernando, el suelo de la Estación de Autobuses para un aparcamiento subterráneo, el Campo de Golf en la Imora o el Glamping en el solar de Valdeastillas, cuyas licitaciones están previstas a partir de septiembre de este año.

A ello se suman otros ingresos extraordinarios, como los 2,8 millones de euros derivados de la homologación de la sentencia de Aqualia; los 3,5 millones adicionales por las reclamaciones de la sentencia de Matinsreg; y los cerca de 13 millones de euros estimados por las reclamaciones a seguros debido a los daños del temporal.

El edil también se ha referido al apoyo a la financiación municipal por parte del Ministerio de Hacienda, que ha permitido disponer de casi 47 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado. Esta cifra, sumada a la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), permite al Consistorio contar en este ejercicio con unos 50 millones de euros del Gobierno de España, consolidando un incremento anual de entorno al ocho por ciento.

Por otro lado, Lechuga ha resaltado los avances en la gestión económica del actual equipo de gobierno, haciendo hincapié en la reducción de la deuda comercial. En este sentido, ha detallado que el periodo de pago a proveedores se sitúa actualmente en 140 días, frente a los casi 1.000 días registrados hace casi dos años, con el objetivo de comenzar a pagar de manera regular en un máximo de 60 días.

Ante las críticas de PP y Vox respecto a la disposición de estos 19 millones de euros, el concejal de Economía ha asegurado que el acuerdo cuenta con fundamentos de derecho y el amparo del artículo 42 de la Constitución.

"El PP presume de gestión económica pero no han sacado un presupuesto en su mandato ni han alcanzado el equilibrio presupuestario como hemos hecho en este gobierno con un superávit de 5 millones de euros", ha dicho Lechuga.

Finalmente, el edil ha recordado que las arcas municipales han ingresado 86 millones de euros en ayudas destinadas a la recuperación tras el temporal, unos fondos que se traducirán en obras de calado para la mejora de los equipamientos municipales de la ciudad.