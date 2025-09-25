Ayuntamiento de Jaén autoriza el proyecto básico para ampliar el IES Santa Teresa y pide celeridad con el de ejecución

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha firmado a la Junta de Andalucía la licencia del proyecto básico de ampliación a Bachiller del IES Santa Teresa, un trámite rubricado por la Gerencia de Urbanismo, al tiempo que ha pedido celeridad al Gobierno autonómico con el proyecto de ejecución de las obras que debe ahora realizar.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la concejala de Urbanismo, África Colomo, quien ha explicado que la petición de la licencia para el proyecto básico se registró a finales del pasado mes de marzo y se ha resuelto "en apenas seis meses".

Ha añadido que la Junta "tiene pendiente sacar aún a licitación el contrato del proyecto de ejecución de las obras" en el referido centro escolar del Bulevar. Se trata de unas obras destinadas a implantar los ciclos de Bachiller de Ciencias y Ciencias Sociales, "que se anunciaron en 2020, hace ya cinco años".

El proyecto básico define las características generales y las prestaciones de la obra y es suficiente para solicitar una licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero no para iniciar la construcción.

Colomo ha señalado que "la licencia, más que un trámite administrativo, demuestra que el Ayuntamiento cumple en un corto espacio de tiempo y toca ahora a la Junta a dar respuesta con el proyecto de ejecución a las familias y estudiantes que llevan mucho tiempo esperando".

"Por nuestra parte, este equipo de gobierno responde a las reivindicaciones de la comunidad educativa atendiendo con diligencia estos trámites. Sabemos que es una ampliación que espera desde hace más de cinco años y que esperamos que la Junta sea sensible con las demandas de este centro y del barrio y agilice los plazos", ha concluido.