El Ayuntamiento de Jaén cede a Cruz Roja un espacio para atender a los colectivos más vulnerables de la Magdalena

Firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha cedido a Cruz Roja un espacio en el centro municipal Puerta de Martos para atender a los colectivos más vulnerables del barrio de la Magdalena.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el presidente provincial de la ONG, Miguel Ángel Maldonado, han firmado este martes el convenio por el que se establece esa concesión, en un acto al que también han asistido el edil de Patrimonio, José María Cano Ayllón, y las concejalas de Servicios Sociales y Educación, Ángeles Díaz y Eva Funes.

El nuevo emplazamiento se ubica en la Magdalena, concretamente, en el Centro Municipal de Barrio Puerta de Martos. "En él, Cruz Roja continuará con su intervención de forma más próxima, directa y ágil, ante las problemáticas de las personas del barrio a través de respuestas de proximidad que contribuyen a contener y paliar contextos de vulnerabilidad", ha destacado Maldonado, quién ha dado las gracias al Consistorio por la rapidez en la gestión.

Para el alcalde, la firma de este convenio --con tiempo de cesión, en principio, de cuatro años-- supone seguir trabajando por las personas mayores y colectivos vulnerables que residen en el casco histórico, en la zona de la Magdalena.

Millán, además, ha felicitado a Cruz Roja por "todo lo que hacen por este barrio y también por dejarnos formar parte de esta encomiable labor que realiza" a través de diferentes actuaciones con las personas en riesgo de pobreza o en otras formas de vulnerabilidades.

"Para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural, accediendo a un nivel de vida y bienestar adecuado al contexto de la sociedad en la que viven, en coordinación con los diferentes recursos de las administraciones y otras entidades", ha añadido.

La nueva oficina de proximidad de Cruz Roja compartirá espacio con otros usos vecinales y sociales que tienen estas instalaciones del Centro Municipal de Barrio Puerta de Martos, dotándolo así de más vida.

El barrio de la Magdalena presentan indicadores que lo señalan como zona necesitada de intervención. Es el área que mayor incremento poblacional ha experimentado, un 5,5 por ciento. La población mayor de 65 años representa el 15,3 por ciento, ligeramente superior a la media de Jaén, un 14 por ciento, siendo una de las zonas con más número de personas dependientes.

Se caracteriza por "el bajo nivel de instrucción que presentan sus habitantes". Hay una gran parte de la población que es analfabeta y los niveles de desempleo son altísimos. Esto ha hecho que Cruz Roja se afiance en la zona, poniendo en marcha diferentes actuaciones, no solo destinadas a las personas mayores, sino que también se beneficia el resto de la población del entorno, fundamentalmente unidades familiares.

En esta nueva oficina de proximidad, la entidad llevará a cabo diferentes proyectos en materia de atención integral a personas mayores; intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad; personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y personas inmigrantes, además de programas de empleo y patología dual.