El Ayuntamiento de Jaén cede a Epassa los terrenos donde se ubicará el futuro depósito municipal de vehículos

Firma de acuerdo entre el presidente del consejo de administración de Epassa, Francisco Lechuga (i), y el alcalde de Jaén, Julio Millán (d). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el presidente del consejo de administración de Epassa, el concejal Francisco Lechuga, han materializado la firma del convenio por el que el Ayuntamiento cede a la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios una parcela de terreno anexa al recinto ferial 'Alfonso Sánchez Herrera' cercana a la actual Comisaría de Policía Local, en la que se ubicará el futuro depósito municipal de vehículos que hasta ahora estaba ubicado en el aparcamiento de los Goya.

Así lo ha informado este sábado el Ayuntamiento en una nota en la que explica que las gestiones realizadas desde la empresa municipal permiten, de un lado, la liberación de las 52 plazas que este servicio del Consistorio jiennense venía ocupando en este parking municipal, plazas que "en unas semanas, y tras su adecuación, pasarán a ofrecerse al público en general".

Por otro lado, el traslado a la Avenida de Granada del depósito de vehículos donde se custodian tanto los coches siniestrados como los retirados por la grúa municipal tras la intervención de la Policía Local, "permitirá como mínimo duplicar la capacidad de este servicio e incluso alcanzar, según el primer anteproyecto, las 130 plazas", según ha avanzado el alcalde.

La idea inicial para este nuevo aparcamiento es que el nuevo depósito de vehículos también "dispondrá de plazas de estacionamiento que servirán suplementariamente a las disponibles en el entorno del recinto ferial, de forma que puedan ser usadas cuando se produzcan eventos".

Por su parte, el concejal del Área Económica ha remarcado que estas medidas persiguen "avanzar en el proyecto presentado antes de verano de generar una nueva bolsa de plazas de aparcamiento repartidas por diversos barrios de la ciudad que presentan especial demanda de estas zonas de estacionamiento tanto en rotación como en alquiler".

Lechuga ha puesto de relieve que "así lo hemos hecho en el antiguo solar anejo al colegio Ruiz Jiménez, donde la oferta de 26 plazas nuevas, para las que se han presentado un elevado número de solicitudes por parte de vecinos y vecinas del barrio en el procedimiento de adjudicación, y que refrenda que nuestra idea inicial de generar en torno a mil nuevos aparcamientos en la ciudad, viene a dar respuesta a una demanda de la ciudadanía", según ha concluido.