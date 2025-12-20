El Ayuntamiento de Jaén comenzará las obras de emergencia para arreglar la cubierta del pabellón deportivo del Bulevar

Imagen en el pabellón del Bulevar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha licitado las obras de emergencia para el arreglo integral de la cubierta del pabellón deportivo del Bulevar, el Carlos Martínez Esteban, cuyos trabajos darán comienzo estos próximos días durante las fiestas navideñas, y trabaja al mismo tiempo en el proyecto para solventar las goteras en el de La Salobreja y otras instalaciones deportivas de la ciudad que sufren "desde hace lustros problemas de filtraciones en sus techumbres cuando llegan las lluvias".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, los concejales de Deportes, Contratación y Mantenimiento Urbano, Beatriz López, Francisco Lechuga y Javier Padorno, han visitado las instalaciones que, con la llegada de las vacaciones de Navidad, serán objeto de las obras, aprovechando la reducción de actividad deportiva por las vacaciones escolares y del calendario deportivo. Los ediles han podido comprobar el estado actual de la cubierta y la importancia "de no seguir dando soluciones temporales a una situación que cada vez se hacía más insostenible", ha opinado Lechuga, al tiempo que ha afirmado que "hemos comprobado que existen más de 40 fisuras, el estado de la cubierta no solo afectaba a la práctica deportiva, sino al deterioro acelerado de las instalaciones.

Con esta intervención de urgencia que prometió el alcalde, Julio Millán, hace cosa de un mes, Lechuga ha asegurado que van a conseguir que el pabellón "ya no tenga más goteras", y ha precisado que las labores de impermeabilización de la cubierta del Carlos Martínez Esteban tendrán una inversión de 150.000 euros.

Por su parte, Padorno ha explicado que el proyecto que ha hecho el equipo técnico consiste en la impermeabilización de la totalidad de la cubierta en una superficie de unos 600 metros cuadrados con un material más resistente que sustituye al existente, "obsoleto por completo". Asimismo, la intervención permitirá mejorar la eficiencia energética con la ampliación del número de placas solares de la cubierta que ayuden al ahorro en el consumo, en unos trabajos que apenas durarán un mes.

Al hilo, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha señalado que por este equipamiento pasan cada mes miles de niños, jóvenes y usuarios del barrio que realizan deportes de todo tipo, desde baloncesto a fútbol pasando por pilates, y ha indicado que "lo mejor es que estas obras no van a afectar a la práctica deportiva, pero es que además se van a hacer en tiempo de vacaciones, por lo que es mejor aún si cabe", destaca.

En contexto, tras la intervención en el Bulevar, el Consistorio proseguirá con obras para eliminar de forma definitiva las goteras en otros equipamientos deportivos. Es el caso de La Salobreja, que tendrá obras definitivas en la cubierta de su pabellón principal después de realizarse intervenciones de emergencia en su hace un mes que han ayudado a paliar los efectos de las últimas lluvias y que han dado buenos resultados a la espera de la adecuación definitiva como prometió también el alcalde, Julio Millán. En esta ocasión, por tratarse de un equipamiento "de muchísima actividad deportiva profesional y por la duración de las obras, habrá que esperar al verano para la intervención".