El Ayuntamiento de Jaén comienza el arreglo de la cubierta de la piscina de Las Fuentezuelas, afectada por el temporal

Trabajos para arreglar la cubierta de la piscina de Las Fuentezuelas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado el arreglo de la cubierta de la piscina de Las Fuentezuelas, afectada por el temporal, y confía en que las instalaciones funcionen "a pleno rendimiento la próxima semana".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la concejala de Deportes, Beatriz López, quien ha explicado que ya se ejecutan los trabajos para colocar los paneles sándwich de la cubierta que se desprendieron durante el tren de borrascas dejando al descubierto una parte de las instalaciones.

Junto a ello, los técnicos municipales han detectado que algunos de estos paneles estaban deformados por el efecto del viento, por lo que se ha recomendado sus sustitución, de modo que esta actuación quede terminada "con total garantía".

"Junto a estos arreglos, se han mejorado los vestuarios, también con problemas agravados por el temporal en la fontanería, por lo que la vuelta a la normalidad de la piscina, que se espera esté la semana que viene abierta y a pleno rendimiento, será mucho mejor de lo previsto y mucho antes de las estimaciones que nos habíamos hecho", ha afirmado.

Con respecto a la cubierta de la piscina cubierta de La Salobreja, que también ha perdido parte de sus paneles frontales y laterales durante los temporales, "está en estos momentos en valoración para su arreglo a la mayor brevedad posible". Además, el Ayuntamiento está inmerso en el arreglo de la cubierta del polideportivo Carlos Martínez Esteban, en el Bulevar.

"Pero, sin lugar a dudas, tener una piscina disponible nos permite incorporar los primeros grupos de aprendizaje y la rutina de algunos de los clubes", ha destacado la responsable de Deportes.

Ha recordado que que muchos de estos cursos se habían derivado a la piscina cubierta de Forus, el gimnasio con el que se ha llegado a un acuerdo para que los usuarios pudieran asistir a sus clases con la mayor brevedad posible.

"Los grupos de Fuentezuelas volverán la semana que viene a su rutina, y podremos ajustar algunos de Salobreja en estas instalaciones que, junto con las de Forus, ya nos permiten un avance en apenas diez días", ha apuntado López.