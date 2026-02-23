El Plan Actúa de la Junta ayudará a paliar los daños, de 331 millones, que ha sufrido el campo cordobés por el temporal

Adolfo Molina, durante la presentación del Plan Actúa referido a Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este lunes de la activación en la provincia del Plan Andalucía Actúa, tras la publicación este mismo día en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los acuerdos del Consejo de Gobierno que declaran la situación excepcional por el temporal y el desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, de forma que el Plan Actúa ayudará a paliar parte de los daños, por valor de 331 millones de euros, que ha sufrido el campo cordobés.

El plan, según ha explicado Molina, "nace con una primera dotación de 1.780 millones de euros para toda la comunidad, con el objetivo de que las ayudas lleguen en tiempo y forma a quienes más lo necesitan. Se trata de una respuesta estructurada, con presupuesto, calendario y procedimientos definidos, que ya se está desplegando en Córdoba en los ámbitos agrario, productivo, de infraestructuras, sanidad, educación, sostenibilidad y de apoyo a los ayuntamientos".

En concreto, según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, "las pérdidas en el campo cordobés ascienden ya a 331 millones de euros, con daños graves identificados en 125 kilómetros de caminos rurales cortados o con el tráfico interrumpido".

Para dar respuesta inmediata, los agricultores y ganaderos "podrán solicitar las ayudas durante la primera quincena del próximo abril, y las primeras resoluciones comenzarán a notificarse a principios de junio", según ha indicado el delegado, quién ha remarcado que "se han reducido plazos y simplificado trámites administrativos, porque el campo no puede esperar".

El Plan reserva 1.000 millones de euros para el sector primario, de los que 700 millones serán para indemnizaciones directas a explotaciones agrarias afectadas, 170 millones para infraestructuras rurales (caminos, vías pecuarias y sistemas de regadío) y 136 millones adicionales para daños en infraestructuras hídricas. Estas ayudas serán compatibles con las que se dirigen a autónomos y pymes, de modo que se proteja de forma integral el potencial productivo de las zonas rurales.

AUTÓNOMOS, PYMES Y CARRETERAS

El tejido productivo cordobés también contará con respaldo específico. Las solicitudes de ayudas para autónomos y pymes podrán presentarse desde abril hasta el 30 de junio, con una primera resolución prevista ya en el mes de mayo. "El objetivo es inyectar liquidez y estabilidad a quienes sostienen el empleo y la actividad económica en los municipios afectados", según ha destacado Molina.

En cuanto a la situación de las carreteras autonómicas en la provincia de Córdoba, 36 se han visto afectadas por el temporal y, por ello, la Junta ya ha movilizado 21 millones de euros en actuaciones de emergencia y recuperación en la red viaria cordobesa.

"El 85% de las obras de emergencia ya están en marcha y todas las actuaciones estarán activadas antes del 7 de marzo, y en junio se prevé que aproximadamente el 30% estén ya finalizadas", según ha afirmado el delegado. Además, en abril se licitarán los contratos para el asfaltado definitivo, cuya ejecución comenzará en mayo, lo que permitirá consolidar la seguridad y la accesibilidad en estas vías.

Paralelamente, se están coordinando trabajos en caminos rurales y accesos agrarios para garantizar que el campo pueda seguir produciendo con normalidad, recordando Molina en este punto que "la reparación de los daños en infraestructuras hidráulicas de competencia estatal corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con la que se mantiene una coordinación constante".

CENTROS SANITARIOS Y EDUCATIVOS

En materia sanitaria, los daños estructurales derivados del temporal en la provincia se han cuantificado en 1.400.771 euros. Las actuaciones de mayor importe se localizan en infraestructuras hospitalarias y en daños en cubiertas y elementos estructurales.

El Centro de Salud de Montemayor (Córdoba) concentra 192.000 euros en desperfectos, fundamentalmente por filtraciones, y contará con intervenciones prioritarias para restablecer plenamente la seguridad y la calidad asistencial.

En el ámbito educativo, en Córdoba se han registrado 45 actuaciones en centros docentes, con siete más pendientes de valoración técnica, y una estimación económica de 3.652.000 euros. Ya se han autorizado intervenciones en varios centros y los trabajos avanzan conforme a la planificación establecida. A nivel andaluz, se prevé que en junio se hayan realizado alrededor de 500 reparaciones en centros educativos, asegurando el normal desarrollo del curso y la protección de alumnado y personal.

CAMINOS FORESTALES Y AYUNTAMIENTOS

El Plan Andalucía Actúa contempla en la provincia una inversión de 4,1 millones de euros para la reparación de caminos forestales, infraestructuras asociadas, vías pecuarias, senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes. Estas actuaciones son esenciales para la protección del entorno natural, la prevención de riesgos y el mantenimiento de actividades ligadas al turismo rural y a la gestión forestal sostenible.

Por otro lado, los ayuntamientos "han sido la primera línea de respuesta ante el temporal y son también un pilar central del Plan". Por eso, "con la publicación este lunes en el BOJA se activa el procedimiento regulado en el Decreto 277/2023, modificado por el Decreto-ley 4/2025, que incluso permite el anticipo presupuestario de las ayudas a corporaciones locales".

Así, tras la publicación del acuerdo, los ayuntamientos dispondrán de diez días hábiles para presentar la solicitud formal de subvención. Se trata de un procedimiento reglado, con plazos tasados y garantías, y la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba se compromete a acompañar técnicamente a los municipios para que ninguna entidad local pierda la oportunidad de acceder a estas ayudas destinadas a infraestructuras de titularidad municipal.

Molina ha concluido señalando que "el Plan Andalucía Actúa son 1.780 millones de euros con plazos concretos, son contratos ya activados y son ayudas con calendario definido", de forma que "este plan supone un respaldo efectivo a agricultores, autónomos, empresas, ayuntamientos y centros educativos de Córdoba y del conjunto de Andalucía", añadiendo que "toda ayuda que pueda aportar el Gobierno de España será bienvenida, siempre que cumpla su objetivo y garantice que los recursos llegan a quienes los necesitan".