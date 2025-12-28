El Ayuntamiento de Jaén confirma los primeros atletas de élite que disputarán la 'Noche de San Antón' 2026

Archivo - El doble campeón olímpico Soufiane El Bakkali. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha adelantado los primeros nombres de la "constelación de estrellas" que participará en la prueba de la 43ª Carrera Urbana Internacional 'Noche de San Antón' del próximo sábado, 17 de enero.

Tal y como ha asegurado el Consistorio local en una nota, uno de los principales atractivos volverá a ser el doble campeón olímpico Soufiane El Bakkali, que repetirá participación en la capital tras el segundo puesto alcanzado el año pasado con una marca de 29 minutos y 42 segundos que le permitió entrar entre los diez mejores tiempos de la prueba desde que el circuito fue homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

En contexto, el marroquí nacido en Fez se hizo con la medalla de oro en Tokio 2020 y repitió en París 2024 y que es, además, doble campeón del mundo de su especialidad, los 3.000 metros obstáculos. Se trata de uno de los atletas "más laureados del mundo y tiene especial interés en ganar entre antorchas, ya que fue la San Antón la prueba que escogió para debutar en la distancia de diez kilómetros en ruta". No se lo pondrá fácil otro de los "grandes nombres" del cartel de la edición de 2026, el keniano Benson Kipruto (Tolilet, 17/03/1991). Se trata de otro deportista que sabe lo que es colgarse una medalla en unos juegos, puesto que fue bronce en los de París 2024 en la modalidad de maratón. Además, posee la sexta mejor marca de la historia de la distancia merced a su victoria del año pasado en Tokyo con una marca de 2 horas, dos minutos y 16 segundos.

A sus 34 años, acumula en su palmarés victorias en las "prestigiosas pruebas" de esta distancia de Nueva York, donde ganó a comienzos del mes pasado "de forma épica" tras superar en la línea de meta a su compatriota y campeón olímpico Alexander Mutiso por solo unas centésimas; Boston, Chicago y en la citada capital de Japón.

Empatado a victorias en estas grandes citas nada menos que con Eliud Kipchoge, que ha cumplido ya 41 años, es el "único candidato real" a ser el primer deportista en ganar todas las pruebas del World Marathon Majors. Solo le faltan Londres, Berlín y, desde este año, también Sidney.

Por su parte, en la categoría femenina, destaca la presencia de la actual campeona de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, Mekedes Alemeshete (Gereno, 30/03/2006). La etíope, que ganó con una marca de 32 minutos y 53 segundos, la octava mejor de todos los tiempos en Jaén en mujeres, confía en reeditar su triunfo más importante en una 10K.

Con varias presencias en pruebas de la Diamond League en los 5.000 metros, llegando a ganar la celebrada en Suzhou (China) en 2024, el año pasado también consiguió la medalla de plata en el Mundial sub 20 celebrado en Lima (Perú). En 2023 ganó el Meeting Jaén Paraíso Interior.

Una vez más entra en la lista de favoritas María Forero, que está protagonizando "un 2025 espectacular" con triunfos como los conseguidos en los campeonatos de Europa sub 23 de campo a través y de los 5.000 metros lisos conseguidos en Lagoa (Portugal) este mismo mes y en Bergen (Noruega), respectivamente. La atleta española que más medallas continentales ha cosechado en europeos de la citada categoría llega a la capital "con la intención de conseguir su primer triunfo en la prueba". El año pasado fue quinta (00:34:17) y tercera mejor española.

La prueba élite de la Carrera Urbana Internacional 'Noche de San Antón' de disputará a partir de las 19,45 horas y la organización ha confirmado, por el momento, que será emitida en directo a través de Teledeporte. También, como cada año, a través del canal de YouTube oficial de la carrera. El listado de participantes contempla hasta el momento la presencia de 19 atletas masculinos y 18 femeninos de cuatro nacionalidades.