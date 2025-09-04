El Ayuntamiento de Jaén considera una "tomadura de pelo" los "tres años de rodeo de la Junta para no hacer el colector"

Archivo - El concejal Francisco Lechuga en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha considerado una "tomadura de pelo" a la ciudad y a los vecinos de Los Puentes "los tres años de rodeos de la Junta para no hacer las obras del colector" en estas zonas residenciales situadas a las afueras del casco urbano.

Unas obras que "ha hecho en otros municipios y capitales andaluzas", por lo que hay "un menosprecio" y un "trato discriminatorio" hacia la capital jiennense, según el teniente de alcalde y concejal de Contratación, Francisco Lechuga.

Así lo ha indicado este jueves en una nota después de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural haya solicitado al Consistorio la "la subsanación de deficiencias" en el proyecto.

Al respecto, el edil ha explicado que la Consejería recibió el proyecto modificado y con los informes de CHG y Carreteras pertinentes el pasado mes de abril. "Desde entonces, lo ha tenido seis meses en dique seco para devolverlos ahora con objeciones tales como que el proyecto no lleva los logos de la Junta", ha afirmado.

Tras precisar que es un proyecto "que debería haber hecho la Junta pero que se lo ha tenido que pagar la ciudad", Lechuga ha afirmado que "la deriva y sus patadas a la lata con esta obra hacen pensar que no quiere hacerla y debería informar a los vecinos de sus intenciones en la Mesa de Los Puentes que se va a celebrar este mes".

El concejal ha destacado que el Gobierno andaluz ha asumido "al cien por cien" las obras de depuración de aguas declaradas de interés de la comunidad hechas en otros municipios y capitales, desde la redacción del proyecto a su ejecución. Esta obra fue declarada como tal, por lo que se ha preguntado "qué les han hecho los jiennenses para no merecer el mismo trato".

Frente a ello, ha recordado que en octubre de 2022 el Ayuntamiento se hizo cargo de los 140.000 euros que costaba la redacción del proyecto porque veía "que la Junta no arrancaba".

"Esta una competencia autonómica, así como la construcción de la conducción de saneamiento de 30 kilómetros a lo largo de la Vega de los Ríos que lleva ya tres años, que se dice pronto, esperando que la Junta ponga los diez millones de euros que cuesta la obra", ha subrayado. En lugar de eso, según ha lamentado, "retiene en sus manos todo el tiempo que puede los trámites, en este caso casi seis meses".

De otro lado, Lechuga ha reclamado a la Junta que "libere a los vecinos del protocolo" firmado en abril de 2024 entre el Ayuntamiento, con el anterior gobierno liderado por el PP, y la Consejería de Agricultura. Y ello al entender que "les obliga a asumir con antelación los planes especiales sin saber si la Junta va a hacer la conducción".

"De esa petición, formulada también por los representantes de los miles de residentes de estas zonas, seguimos sin tener respuesta y es capital. La Junta les toma el pelo pidiéndole que se gasten el dinero en hacer sus tuberías sin que la Consejería les haga antes las obras del colector", ha lamentado.

Así las cosas, el concejal ha instado a los responsables autonómicos a que vengan a Jaén a reunirse con el alcalde, Julio Millán, y firmar un convenio para asumir esta obra de interés general.