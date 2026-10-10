El Ayuntamiento de Jaén continúa con trabajos de desbroce y limpieza de arcenes y zonas ajardinadas de la mano del PFEA

Tareas de limpieza en arcenes de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha informado este sábado de que continúan los trabajos de desbroce, limpieza y mantenimiento de arcenes y zonas ajardinadas de la ciudad en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025.

En una nota, el concejal de Medio Ambiente, José María Cano, ha señalado que durante esta semana las actuaciones se han centrado en la limpieza de los arcenes de la carretera de Granada y de la Ronda Sur, en el acceso al recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera.

"Los trabajos proseguirán la próxima semana, aunque estemos en plena feria de San Lucas, con nuevas labores de desbroce y limpieza, así como con la retirada de los restos vegetales y materiales resultantes de estas intervenciones", ha explicado el edil.

En relación con estas tareas, Cano Ayllón ha explicado que todavía queda pendiente la retirada de algunas sacas con restos de desbroce que, por sus dimensiones, no pueden manipularse manualmente y requieren el uso de camiones pluma. Estos vehículos municipales se encuentran actualmente en proceso de reparación, por lo que su disponibilidad condiciona la retirada de parte de este material, según han aclarado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, el concejal ha indicado que el programa PFEA 2025 prevé la plantación de 700 árboles en distintos puntos de la ciudad durante los próximos meses. Esta actuación se desarrollará de forma complementaria a la continuidad de los trabajos de desbroce, limpieza y mantenimiento de arcenes, alcorques y zonas ajardinadas.

Las distintas intervenciones se enmarcan en las actuaciones de conservación y mantenimiento de los espacios públicos urbanos previstas a través de este programa.