El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto y un minuto de silencio el próximo lunes por la muerte de dos jóvenes

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes por la trágica muerte de dos jóvenes en la capital. Serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el minuto de silencio tendrá lugar a las 12,00 horas de la mañana del lunes en la puerta del Ayuntamiento y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas jóvenes.

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y muestra sus condolencias en nombre de la Corporación Municipal a las familias de las dos adolescentes. Asimismo, ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso "en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas" y, especialmente, para "no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos".

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha expresado su consternación por el fallecimiento de estas chicas adolescentes en las circunstancias que aún investiga la Policía Nacional, y en relación, el portavoz municipal, Agustín González, solicitó el luto oficial por el fallecimiento de las jóvenes, a la vez que les ha dado el pésame a sus familiares y amistades en nombre de la formación.