Ayuntamiento de Jaén defiende el buen ritmo en la ejecución de la Edusi y afea al PP que lo dejara "varado" año y medio

JAÉN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno (PSOE-Cs) del Ayuntamiento de Jaén ha defendido que la ejecución de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) cofinanciada con fondos Feder "marcha a buen ritmo", con más de doce millones de euros sobre la mesa en proyectos de un plan "que el PP dejó varado año y medio sin cofinanciación municipal hasta la llegada del nuevo mandato".

Así ha explicado el punto de partida del desarrollo de estos fondos la segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia, África Colomo, tras las críticas del portavoz 'popular', Manuel Bonilla, a su gestión, advirtiendo del riesgo de perder 13 millones.

En una nota, la edil ha señalado que el Consistorio de la capital "consiguió a la tercera estos fondos por una mala planificación del PP", cuando otros ayuntamientos de la provincia ya llevaban un año funcionando.

"No solo eso, sino que, además, no habían definido ni un solo proyecto ni comprometido la parte municipal que cofinancia los DUSI, por lo que el Gobierno de España en año y medio desde que en 2018 se concediera esta estrategia, no había tenido noticias del Ayuntamiento de Jaén", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que el cien por cien de los proyectos presentados al Ministerio de Hacienda "llevan la marca de este equipo de gobierno" y, además, ha afrontado dos años de pandemia. Un problema que, a su juicio, "se compensará y es ajeno a este y cualquier otro ayuntamiento, cosa distinta al año y medio de negligencia con el DUSI del PP".

"El señor Bonilla no puso su firma en ninguno de los proyectos del DUSI. Pero es más, el PP va a ver desde la oposición los proyectos que se están implementando en la ciudad y se implementarán a lo largo de los próximos meses, que realmente es lo que les preocupa", ha subrayado.

Al hilo, ha apuntado que a los 4,5 millones que el PP sostiene que están en marcha con el DUSI "se le han caído los 1,7 millones de la obra de adecuación de la iglesia de Santiago, que está en licitación junto con los casi 400.000 de la oficina de turismo, que ya está en el tramo final de adjudicación".

"Las próximas licitaciones en el perfil del contratante serán obras como las de la adecuación de La Muralla con 1,4 millones de inversión y la intervención en plaza de Santiago, que son 4,1 millones de euros, sin contar otras calles del entorno por 800.000 que se sumarán a las obras de la Caja de Música, también en fase de licitación pública con dos millones de euros", ha comentado.

Así las cosas, la responsable de Presidencia ha manifestado que, "muy a pesar del PP, el grado de ejecución de los fondos DUSI va a ser muy superior a lo que le gustaría".

Ha indicado, igualmente, que la Oficina de Turismo y la Muralla son dos proyectos "que ha habido que reformular porque el original, que era el Museo de la Ciudad de Jaén, hubo que anularlo al no ceder el PP en la Junta el solar de Los Uribe". De ahí que haya considerado que "el PP en el Ayuntamiento debería ser muy prudente y mucho más humilde con las críticas".

Ha añadido que se han ejecutado mejoras en los sistemas de administración electrónica del Ayuntamiento en su relación con el ciudadano, la eficiencia energética en el mercado de San Francisco, La Salobreja, la Jefatura de la Policía Local y los Palacios del Condestable y del Capitán Quesada.

Junto a ello, en breve se visarán otros dos proyectos por más de 1,5 millones de euros de movilidad y comunicación para la ciudad del que se darán detalles próximamente. Por todo ello, ha lamenta que el PP no haya sido responsable ni en gobierno ni en oposición con los fondos DUSI. "Están instalados en el cuanto peor para Jaén mejor", ha zanjado Colomo.