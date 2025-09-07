El Ayuntamiento de Jaén destaca los programas de formación de Mision para los emprendedores acogidos al proyecto

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Empleo e Imefe del Ayuntamiento de Jaén, Luis García Millán, ha destacado la importancia de los cursos de formación que desde el proyecto Misión se ofrece a los emprendedores acogidos al mismo con el objetivo de "dotarles de herramientas innovadoras para impulsar sus iniciativas".

Entre ellas, se ha celebrado el curso 'Game Design', en el que han participado unos 15 emprendedores, impartido por el productor, 'game designer' y 'level designer' de videojuegos, Daniel Burgos, además de cofundador del estudio Moonlight Games, según ha informado el Consistorio en una nota.

Durante la sesión, los asistentes pudieron conocer técnicas y metodologías para diseñar escenarios atractivos en videojuegos, plataformas web u otros entornos capaces de generar mayor conexión con sus clientes.

Por su parte, García Millán ha destacado la importancia del diseño de escenarios como herramienta para generar atracción y fidelidad, comparándolo con la experiencia de un visitante en Disneyland. "El mapa del parque está creado y diseñado para que te guste, para que disfrutes y para que no quieras irte. Ese mismo concepto se aplica al diseño de videojuegos y entornos digitales", ha apuntado el edil.

Esta actividad forma parte de la programación que están disfrutando los emprendedores integrados en los proyectos de Misión, una iniciativa "que busca retener talento joven en la provincia y fomentar la creación de nuevas oportunidades laborales ligadas a la innovación y las nuevas tecnologías", ha destacado el Ayuntamiento.

"Desde Imefe queremos ser parte activa de este proyecto que está generando jóvenes emprendedores con ganas de quedarse en nuestra tierra y que, con el tiempo, puedan crear también empleo. Seguimos trabajando por la inserción laboral apostando por estos nuevos yacimientos de empleo basados en la tecnología y la creatividad", ha subrayado García Millán.

Asimismo, el edil ha afirmado que aún queda unas horas para que aquellos emprendedores de base tecnológica que quieran sumarse a 'Misión', pueden hacerlo. "Es una oportunidad para hacer realidad tu sueño con el apoyo de un equipo que te orientará durante todo el proceso", ha concluido.