El Ayuntamiento de Jaén dice que el centro de ocio en la estación "no era realizable" y trabaja para recuperar el hotel

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno (PSOE-JM+) del Ayuntamiento de Jaén ha señalado que el centro de ocio en la estación de autobuses planteado por el PP en su etapa en la Alcaldía "no era realizable ni posible", al tiempo que ha precisado que "sigue su curso" el trabajo con respecto al antiguo hotel Rey Fernando "con el contacto con inversores" para implantar un establecimiento hotelero durante este mandato.

Así lo ha indicado este martes en una nota la concejala de Urbanismo, África Colomo, después de que los 'populares' hayan denunciado el "estado de abandono" del edificio donde se ubica la estación y haya reclamado que se desbloquee el citado proyecto.

Al respecto, ha destacado que el centro de ocio que anunció el exalcalde Agustín González "no era un proyecto viable urbanísticamente". Se trata, según ha dicho, de "un vídeo montaje que, además, tiene importantes carencias, ya que la opción de construir en el actual espacio un hotel que no esté ligado a la estación de autobuses en ese emplazamiento no es posible con el planeamiento urbanístico actual ni a corto ni a medio plazo".

"Por tanto, era un castillo de naipes con poca entidad y muy difícil de sacar adelante porque centro de ocio y hotel sin estación de bus es un imposible y una mentira más del PP", ha manifestado la edil.

De otro lado, Colomo ha trasladado que el equipo de gobierno ya está en conversaciones con inversores que disponen de la financiación necesaria para poner en marcha un hotel en el Rey Fernando en la línea del trabajo realizado en el mandato anterior, con Julio Millán como alcalde.

Además, la concejala ha conminado al portavoz del PP a que inste a la Junta de Andalucía a entregar al Ayuntamiento el estudio que la Consejería de Fomento "debería tener ya listo desde hace meses sobre el emplazamiento definitivo de la estación de autobuses, que es de su titularidad".