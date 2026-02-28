El Ayuntamiento de Jaén ejecuta nuevas obras de mejora en el cementerio de San Fernando y suma once calles renovadas

Image de la obra de mejora del cementerio de San Fernando de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén continúa avanzando en la mejora y conservación de los cementerios municipales con la reparación de una nueva calle en el cementerio de San Fernando, con lo que suma once viales renovados por el actual equipo de Gobierno.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que la que se acomete estos días "se trata de una actuación que cuenta con una inversión aproximada de 17.000 euros, enmarcada en el contrato de reparación de averías en infraestructuras municipales" y que "consiste en la adecuación integral del firme mediante hormigón impreso; una solución ya aplicada en otras zonas del camposanto y que ofrece mayor durabilidad y una mejora estética evidente en estos espacios tan sensibles para la ciudadanía", tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

El edil ha concretado que "con esta actuación ya son once las calles renovadas en el cementerio de San Fernando en distintas fases de trabajo desarrolladas en los últimos años. Desde que Julio Millán está al frente del Gobierno municipal, se ha intervenido cada año en los cementerios de la ciudad, tanto en San Fernando como en San Eufrasio, con una planificación continuada y actuaciones concretas que responden a necesidades reales", ha señalado el concejal.

Padorno ha incidido en que el cuidado de los cementerios municipales no se limita a fechas específicas como el Día de Todos los Santos y ha asegurado que "no trabajamos solo en momentos puntuales; el mantenimiento es constante y las intervenciones son prácticamente diarias, ya sea en reparaciones, arreglos o mejoras de infraestructuras".

El objetivo, ha explicado, "es que tanto el cementerio de San Eufrasio como el de San Fernando presenten el mejor estado posible durante todo el año, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y conservación".

Además, el responsable municipal de Mantenimiento Urbano también ha informado de que los recientes temporales y trenes de borrascas han provocado daños en cubiertas y otros elementos estructurales en ambos cementerios y ha explicado que estas afecciones ya han sido evaluadas por los servicios técnicos municipales.

En este sentido, el concejal ha detallado que las reparaciones necesarias "se han incorporado a la programación de actuaciones prevista y el Ayuntamiento está tramitando solicitudes a distintas administraciones para la obtención de ayudas que permitan afrontar estas intervenciones con la mayor agilidad posible. Se trata de espacios que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y merecen una atención permanente", ha concluido Padorno.