El Ayuntamiento de Jaén encarga un estudio técnico del estado del arbolado urbano para evitar siniestros

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha contratado a una empresa especializada para la realización de un estudio técnico del arbolado urbano que presenta determinadas anomalías en la ciudad.

Según ha explicado el edil del área, José María Cano, este estudio se ha encargado a raíz de un informe remitido por la empresa concesionaria FCC, en el que se recoge una relación de cerca de 1.000 árboles en precario estado, además de diversas anomalías.

Ante esta situación, y dado el posible riesgo de caída y de ocasionar daños, "se llevará a cabo un análisis exhaustivo que incluirá inspecciones detalladas de todos los ejemplares propuestos, evaluando su estado fitosanitario y estructural".

El objetivo del estudio es identificar posibles riesgos de fractura y accidente, así como proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias. Una vez evaluado el nivel de riesgo, se planteará el apeo de aquellos árboles que presenten un riesgo elevado o extremo, eliminando así el arbolado más peligroso y aquel que no tenga viabilidad futura debido a una ruina estructural.

Asimismo, José María Cano ha detallado que el estudio permitirá proponer modificaciones en los regímenes de poda establecidos, elaborar un mapa de riesgos con los resultados obtenidos y presentar un plan de trabajo con las actuaciones correctoras recomendadas, priorizadas en función del nivel de riesgo detectado.

El concejal de Medio Ambiente ha señalado que la prioridad serán los centros educativos. Después, las actuaciones se trasladarán a los parques y, posteriormente, a las calles de la ciudad.

Por lo pronto, ya se ha actuado en el colegio Alcalá Wenceslada, donde el pasado mes de noviembre se retiraron ocho árboles situados en el patio de Educación Infantil, con el fin de garantizar la seguridad del alumnado durante el horario de recreo y con el compromiso de proceder a su sustitución.