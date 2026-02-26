El Ayuntamiento de Jaén estudia la vía de la no concurrencia de interés público para frenar las plantas de biogás

El alcalde, Julio Millán; la concejala de Urbanismo, África Colomo, y el edil de Medio Ambiente, José María Cano, durante la reunión con la plataforma ciudadana 'Stop Biogás'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que estudia la vía de la no concurrencia de interés público o social para frenar la implantación de plantas de biogás en el término municipal.

El alcalde, Julio Millán; la concejala de Urbanismo, África Colomo, y el edil de Medio Ambiente, José María Cano, han trasladado esta postura a la plataforma ciudadana 'Stop Biogás' en una reunión informativa, en la que han precisado que el análisis se aplicará al único proyecto presentado hasta la fecha, el previsto en la carretera de Fuerte del Rey, sin perjuicio de otras iniciativas que puedan registrarse en el Consistorio. Las previsión es que de avanzar en esta vía, la Gerencia de Urbanismo pueda aprobarla en forma de resolución en este sentido el próximo mes de marzo.

En este contexto, Colomo ha detallado que la iniciativa responde a un proyecto empresarial privado, de carácter industrial y con fines lucrativos, centrado en la valorización económica de residuos y sin impacto favorable para el interés general de la ciudad.

La concejala de Urbanismo ha argumentado además que, ante la ausencia de una regulación territorial más completa y garantista, no sería posible exigir estudios específicos que permitan evaluar con rigor la afección real sobre el entorno y la población. "Entendemos que el proyecto presentado parece incompatible con el modelo territorial, urbanístico y ambiental que este Ayuntamiento defiende", ha concluido.