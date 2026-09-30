El Ayuntamiento de Jaén exigirá a la Junta la devolución de los 3,5 millones de la tasa de residuos

Archivo - Contenedores de residuos en el centro de Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 30 Sep. (EURPOA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha dado luz verde a la moción del PSOE por la que se exigirá a la Junta de Andalucía la devolución de 3,5 millones de euros recaudados a los jiennenses a través de la tasa de residuos. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y Jaén Merece Más, mientras que el PP y Vox se han abstenido en la votación .

Según ha explicado el concejal socialista Francisco Lechuga, el objetivo de esta propuesta es que los recursos procedentes de dicha tasa reviertan directamente en el Ayuntamiento para acometer inversiones destinadas a mejorar la gestión de los residuos en la ciudad, "cumpliendo así con lo que establece la ley" .

Lechuga ha indicado que el PP aprobó una subida de esta tasa a principios del mandato que ha provocado un "aumento considerable" en el recibo, el cual se ha visto reflejado este mes de septiembre. "Es ese mismo PP el que ahora se niega a pedirle a Juanma Moreno que ese dinero recaudado, unos 3,5 millones de euros que ya han sido ingresados en las arcas autonómicas, revierta directamente en el beneficio de los jiennenses", ha lamentado el edil .

La moción aprobada recupera una iniciativa que el PSOE ya planteó en octubre de 2024, pocos días después de que el Gobierno local del PP aprobara la subida de las tasas de basura. En esta ocasión, los socialistas han vuelto a presentar la propuesta con un destino de inversión concreto: la construcción de un punto limpio en el polígono industrial de Los Olivares.

Para Lechuga, esta infraestructura constituye "una necesidad imperiosa" para dar solución a los vertidos que se registran diariamente en la zona. En este sentido, ha criticado que la propuesta no haya suscitado el voto a favor de populares y de Vox.

Además de la creación del punto limpio en Los Olivares, la propuesta socialista contempla destinar estos fondos a complementar la dotación de contenedores para la recogida separada de residuos, así como a ampliar la flota de vehículos destinados a este servicio, con el fin de optimizar las condiciones de recogida y gestión en la capital jiennense.