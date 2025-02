El Ayuntamiento de Jaén garantizará de nuevo el acceso gratuito a instalaciones deportivas a personas vulnerables

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén garantizará de nuevo el acceso gratuito a instalaciones deportivas municipales a personas con discapacidad y vulnerabilidad después de que "el pasado octubre, bajo el mandato en el área de Deportes del PP", se eliminara esta posibilidad.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y las concejalas de Servicios Sociales y Deportes, Ángeles Díaz y Beatriz López, han recibido a representantes de Integrar, que trabaja por la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

Un entidad que ha ejemplificado "la limitación de acceso que han sufrido asociaciones y organizaciones a las instalaciones deportivas", según ha informado este viernes en una nota el Consistorio.

Al respecto, ha explicado que "el pasado octubre, bajo el mandato en el área de Deportes del PP, se dejó sin efecto un acuerdo que permitía el acceso por tiempo limitado a estas personas a las instalaciones deportivas de La Salobreja", un acceso que debería ser pagado a partir de ese momento.

Esta situación fue trasladada al Defensor del Pueblo Andaluz, por discriminatoria, por una de las madres de uno de los jóvenes de Integrar. Elena Expósito y su hijo José Lozano consiguieron una respuesta de esta institución.

Sin embargo, hasta la llegada del actual equipo de gobierno (PSOE-JM+), "no se ha hizo nada no ya por revertir la situación sino ni tan siquiera por justificarla ante el equipo del Defensor". "Son informes que no ha tenido en cuenta el PP y que son devastadores", ha dicho Díaz.

"La salida a hacer deporte y establecer contacto con otras personas, en un entorno saludable, era muy importante para ellos. Nos han negado la entrada si no era bajo un precio. Las familias soportamos un importante gasto médico y de otros servicios como logopedia. La situación que vivimos ha sido muy decepcionante", ha comentado Expósito, quien ha recordado que este acceso llevaba años garantizado.

Díaz ha explicado que Deportes y Servicios Sociales trabajen en un plan con objetivos comunes para garantizar hábitos saludables y acceder con normalidad a las infraestructuras municipales además con un seguimiento a su actividad para personas con discapacidad y también en situación de vulnerabilidad. "Se trata de eliminar esta doble discriminación e integrarlo con normalidad en la actividad deportiva municipal", ha comentado.

Por su parte, López ha lamentado la situación a la que el anterior gobierno llevó a estos colectivos y ha subrayado que el gobierno local trabaja para que se reintegren cuanto antes a la normalidad en la práctica del deporte.