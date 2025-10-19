El Ayuntamiento de Jaén y Grupo Tianneng se reúnen para la implantación de la multinacional china en la provincia

Foto de familia de la reunión del Ayuntamiento de Jáen, la Confederación de Empresarios de Jáen y la empresa de baterías china Tianneng. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán; la segunda Teniente de Alcalde, África Colomo, y un representante de la Confederación de Empresarios de Jaén y responsable de la empresa Intelec, Antonio Ruano, han visitado la empresa china Tianneng con la que hace unos meses se iniciaron conversaciones ante el interés de la compañía de internacionalizar su negocio, centrado hasta ahora en el país asiático, y especializado principalmente en las baterías eléctricas.

El encuentro se ha producido al máximo nivel con el presidente de la compañía, Zhang Thian Ren. El alcalde ha tenido la oportunidad de compartir los avances que ya se produjeron en la visita que el vicepresidente de la compañía china realizó en junio a la ciudad de Jaén. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el objetivo es avanzar en estos contactos institucionales al tiempo que los empresariales de cara a la colaboración entre firmas.

En el encuentro, Millán ha explicado que "la empresa tiene hoy por hoy implantación en todo el territorio chino y que, una vez conocimos su interés por expandir su negocio por el resto del mundo, y especialmente en Europa, establecimos contactos para ofrecerles la ciudad de Jaén y tuvieron la oportunidad de conocer, y así lo reconocieron en aquella ocasión, la idoneidad de la ciudad para desde allí, introducirse en el mercado de Europa y el Norte de África de la mano del tejido empresarial jiennense".

"Ese nuevo contacto al máximo nivel que se ha producido ahora era necesario para seguir insistiendo en que el Ayuntamiento de Jaén, como el resto de instituciones, está preparado para poder acoger esa inversión y poder colaborar desde todos los planos posibles para su implantación en nuestro municipio", ha explicado Millán.

El primer edil ha subrayado que "en este nuevo encuentro, también se ha podido abordar desde un plano técnico entre empresas y además esa colaboración se brinda también desde la Confederación de Empresarios jiennense y, a través de ella, de empresas del sector que en Jaén ya están trabajando en el ámbito de las energías".

"Por tanto, creo que se dan ya los primeros pasos para sentar las bases de ese trabajo que se desarrollará a lo largo de los próximos meses en los que ahora será la iniciativa privada quién tendrá que marcarnos los nuevos hitos para seguir profundizando y para que las administraciones podamos seguir colaborando en todas aquellas cuestiones que necesiten y redunde en una implantación, ya no solo de Tianneng, sino de otras más que puedan seguir llegando a nuestra ciudad para generar aún más actividad económica y empleo", ha concluido el alcalde.

Por su parte, Antonio Ruano, ha destacado que "el encuentro ha sido fructífero porque en esta reunión no solo hemos planteado la colaboración entre ambas empresas sino también una serie de líneas de trabajo. Por un lado se ha hablado de acuerdos en la distribución de sus equipos, es una de las más importantes del sector de la baterías en China, con más de 30 .000 empleados, lo que supone una importante solvencia técnica y financiera que nos puede venir muy bien como empresa y que esos acuerdos de colaboración puedan ir creciendo, y por el otro, se están planteando en las próximas semanas empezar a trabajar en la posibilidad de implantar una fábrica en Jaén", ha dicho.

La empresa china Tianneng se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en el sector de las baterías, especialmente destinadas para vehículos eléctricos ligeros, aunque la compañía ha diversificado en los últimos años su actividad hacia nuevas tecnologías como el litio, sodio, hidrógeno y estado sólido, posicionándose como actor clave en la transición energética global. Tianneng está interesada en expandirse a otras ideas de negocio, como las baterías aplicadas a sectores de actividad como el de las energías renovables.

En su visita a la ciudad, la expedición institucional y de representantes de la empresa ya anunciaron en el mes de junio que "Jaén es la primera de la lista" de las opciones que la compañía baraja para su implantación en Europa.

Con más de 30.000 empleados y una red de más de 130 filiales, Tianneng opera una veintena de plantas de producción en distintas provincias chinas. En 2024, el grupo superó los 11.000 millones de dólares en ingresos, gracias a su expansión internacional y a su apuesta por la innovación y el reciclaje.