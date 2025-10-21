El Ayuntamiento de Jaén "ha hecho todo lo que corresponde" con el tranvía y afea el papel del PP para "tapar vergüenzas"

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha defendido que lleva "cinco años haciendo todo" lo que le "corresponde para ayudar a echar a andar el tranvía" y ha lamentado que el papel del PP municipal sea el de "tapar las vergüenzas de la Junta de Andalucía antes que alinearse con los intereses de la ciudad".

Así lo ha indicado este martes en una nota el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, tras las críticas realizadas por el portavoz 'popular', Agustín González, quien han denunciado "incumplimientos" del Consistorio de cara a que el citado sistema de transporte entre en funcionamiento.

"Después de cinco años de continuos atrasos, mentiras e incumplimientos por parte de Moreno Bonilla con el tranvía, que le toque a Romo el papel de poner estas excusas es de absoluta vergüenza y deslealtad con la ciudad de Jaén", ha considerado.

Frente a esa actitud, el edil ha pedido a los 'populares' que asuman "el papel que la ciudadanía les ha dado de defender los intereses de la ciudad en lugar de defender los intereses electorales de su partido".

"Más aún cuando la hemeroteca y las evidencias demuestran que, si ha habido un partido y un alcalde que ha apostado por poner el tranvía en marcha, ha sido Julio Millán, frente a 18 meses perdidos a principios del actual mandato con Romo como alcalde", ha apostillado.

En esta línea, ha afirmado que se trabaja "ya en poner en marcha aparcamientos, más de 1.000 es el objetivo, y muchos de ellos ya están utilizándolos" los jiennenses. Igualmente, se trabaja "en la reordenación de las líneas de autobuses y, de hecho, ese trabajo está detallado desde antes de la firma del convenio en el año 2021".

"Tenemos los controles semafóricos a la vanguardia de innovación y seguimos trabajando desde la empresa concesionaria para implementar mejoras. Se aprobó un plan de movilidad que analiza las ubicaciones de la estación cumpliendo con nuestros compromisos desde hace años", ha añadido Lehuga.

Todo eso, según ha precisado, lo ha hecho el Ayuntamiento "a pesar de no tener información alguna por parte de la Junta" e informar "por los medios de comunicación": ha habido que "sacar con calzador prácticamente cada comisión de seguimiento" y desconoce "ni cuánto ni por qué se han encarecido los contratos que ahora la Junta va a adjudicar".

Así las cosas, entre las propuestas para que "el PP pueda ser útil" a Jaén ha planteado "que consigan para los jiennenses los 4,5 millones que sus compañeros de la Junta están intentando cobrar por dos vías". "O que consigan que la cuantía que tiene que pagar el Ayuntamiento, que no hemos negado nunca, nos permitan devolverla en más tiempo, en 15 años como puede aprobar la Junta en cualquier Consejo de Gobierno que celebren", ha afirmado.

Para el concejal, "todo lo que no sea que el PP convenza a sus compañeros de eso, es faltar el respeto a los y las jiennenses". Finalmente, ha preguntado a González qué diría la ciudadanía "si el Ayuntamiento siguiera pagando y pagando mientras la Junta sigue sin ni siquiera dar fechas exactas del cumplimiento de la puesta en marcha del tranvía, cinco años después".