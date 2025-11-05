El Ayuntamiento de Jaén inicia la remodelación de la piscina de El Tomillo para modernizar sus instalaciones

Visita a las obras en la piscina municipal de El Tomillo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado la remodelación de la piscina municipal de El Tomillo con el objetivo de "modernizar por completo estas instalaciones" de cara a la próxima temporada de verano.

Así se ha puesto de relieve en la visita que el alcalde, Julio Millán, ha realizado este miércoles a las obras, acompañado por las concejalas de Deportes, Beatriz López, y Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, además de responsables de la asociación vecinal del barrio.

El regidor ha señalado que esta actuación se enmarca en el plan municipal de mejora de instalaciones deportivas con el que el Consistorio pretende "poner en valor los espacios públicos y fomentar el deporte y la convivencia en los barrios".

La concejala de Deportes ha explicado que los trabajos suponen una reforma integral de ambos vasos, el pequeño y el grande. "En el pequeño, se había detectado una pérdida de agua motivada por varias fugas, por lo que se va a impermeabilizar completamente el vaso y restaurar el baldosado del perímetro, muy deteriorado por el uso y el paso del tiempo", ha detallado.

En la piscina grande, se llevará a cabo la renovación del pavimento perimetral y la aplicación de una nueva capa de protección y sellado con una lona de liner "con el objetivo de mejorar su conservación y garantizar la seguridad de los usuarios".

Otra de las principales actuaciones "responde a una demanda histórica de los vecinos": la retirada de las gradas que reducían el espacio útil y restaban visibilidad al recinto. En su lugar, "se habilitará una zona de césped artificial, más amplia y funcional, que permitirá un mayor disfrute de los bañista y mejorar la estética del entorno".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Tomillo, Francisco Jesús Zuheros, ha expresado su satisfacción por el inicio de las obras en este recinto municipal.

"Era una actuación muy necesaria y muy esperada por los vecinos del barrio, especialmente, lo que se refiere a la retirada de las gradas que restaban visibilidad y con la que creemos que se mejorará la imagen de la piscina, que ahora ofrecerá un entorno más agradable y moderno", ha comentado.

EP