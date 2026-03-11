El Ayuntamiento de Jaén lamenta la muerte de Luis Berges, que "deja un legado excepcional" y "ha defendido" la ciudad

Archivo - Acto del nombramiento de Luis Berges como Hijo Predilecto de Jaén y entrega de la Medalla de Oro. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha trasladado el pésame a la familia de Luis Berges Roldán, fallecido este miércoles a los 100 años, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la ciudad: "una persona querida que deja un legado excepcional y que ha defendido Jaén".

Así lo ha indicado en una nota el alcalde, Julio Millán, quien ha expresado el "profundo pesar" que vive la capital y el Consistorio por el fallecimiento del arquitecto.

"Nos deja tras una prolífica vida de entrega a la capital a la que tanto brindó y a la que tanto quiso", ha asegurado el regidor. Ha recordado también a sus familiares, que "han disfrutado de Berges, quien centenario mantenía una lucidez y vitalidad asombrosas".

Como ejemplo de su legado, ha aludido a la recuperación de los Baños Árabes, titularidad de la Diputación, un emblema de la ciudad "que es uno de los buques insignia" de su turismo.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, ha trasladado todo el cariño a sus familiares y ha valorado la "gran figura de Berges": trabajador municipal del Ayuntamiento de Jaén, "que ha dejado una gran huella en todos los rincones de la ciudad y un importante legado documental".

Espejo ha señalado que la Medalla de Oro y su declaración como Hijo Predilecto de la ciudad, "a la que tanto dio", se tramitaron desde el Patronato de Cultura y ha remarcado el carácter multidisciplinar de Berges.

En este sentido, ha explicado que, además de grandes obras de recuperación del patrimonio y edificios singulares le debemos, entre otros, equipamientos que se disfrutan por las y los jiennenses cada día como alguno de los parques del Bulevar.

El Ayuntamiento de Jaén coloca estos miércoles y jueves sus banderas a media asta "en señal de respeto y recuerdo" y testimonia el pésame a su familia. Igualmente, recordará a Berges con un minuto de silencio en el próximo pleno de la Corporación Municipal. Además, se ha remitido de forma oficial a su familia las condolencias.

Berges recibió el reconocimiento de la ciudad en forma de Medalla de Oro y fue nombrado Hijo Predilecto el 16 de junio de 2025 coincidiendo con la celebración de su 100 cumpleaños. Una medalla y un nombramiento que no fue solo un reconocimiento, sino que fue un símbolo de afecto, de gratitud profunda y eterna y de admiración sincera de Jaén hacia uno de sus hijos ilustres.

"Berges ha dado muestras más que evidentes a lo largo de toda su vida de su incansable empeño en que Jaén estuviera siempre a la altura de lo que merece, por defenderla, prestigiarla y beneficiarla de manera extraordinaria", resaltó el alcalde en aquel acto de entrega.

Añadió que su obra "se sostiene en el compromiso del respeto a la autenticidad y la convicción de que el pasado arquitectónico debe ser interpretado, protegido y revitalizado". "Y su práctica no solo ha salvaguardado nuestro patrimonio, sino que ha protegido identidades, historias y valores", afirmó.