El Ayuntamiento de Jaén lleva empleadas más de 15 toneladas de aglomerado en frío para bachear calles tras el temporal

Trabajos de arreglo de baches tras el temporal

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén lleva empleadas más de 15 toneladas de aglomerado en frío para eliminar incidencias en más de 200 puntos que el temporal ha causado en las calles y que ha supuesto daños en un importante número de ellas. Desde el Consistorio se ha informado que este plan de bacheo es independiente del trabajo de asfaltado integral que se ejecuta en paralelo.

"Es evidente que no se pueden asfaltar de golpe todas y cada una de las calles de Jaén al completo, porque este trabajo no es para ello", ha dicho el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, que ha lamentado que el PP critique una solución que se toma tras los graves efectos de la cadena de borrascas.

El concejal ha afeado al PP que "siga poniéndose lejos de las necesidades y los jiennenses y contra su Ayuntamiento con deslealtad tras los efectos del temporal". "Venimos de días muy duros, donde los recursos económicos de este Ayuntamiento se están desplegando para atender las situaciones más críticas y el PP ha decidido seguir chapoteando en el barro de la política más sucia en lugar de apoyar la gestión municipal", ha dicho Padorno.

Ha incidido en que el asfaltado integral de calles es un trabajo que el Ayuntamiento ya está ejecutando en otras zonas de la ciudad y que este año beneficia a puntos de todos los barrios de Jaén.

También ha informado de que el Ayuntamiento trabaja en el segundo proyecto de mantenimiento de centros educativos, un contrato anual con el que se interviene en los centros desde que está el actual equipo de gobierno y tras "18 meses de gobierno del PP en el que no se hizo nada en la veintena de colegios públicos de la ciudad".