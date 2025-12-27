El Ayuntamiento de Jaén mantiene un dispositivo especial de limpieza durante las fiestas navideñas . - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha mantenido durante las fiestas navideñas un "dispositivo especial" de limpieza para reforzar las actuaciones en los diferentes barrios que en esta época registran una "mayor afluencia". Además, ha impulsado la campaña de control de vertidos de basura y residuos que en los últimos 15 días ha llevado al cuerpo de Policía Local a levantar hasta 22 actas por el incumplimiento de la ordenanza al respecto.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, para el alcalde, Julio Millán, "esta campaña tiene un carácter disuasorio para hacer ver al reducido grupo de ciudadanos que no cumplen estas normas que mantener limpia la ciudad es tarea de todos".

En ese sentido, los equipos de limpieza en la zona centro y de mayor flujo de visitantes se han visto reforzados, y en ciertos espacios del centro, esa limpieza es "constante y diaria", ha destacado.

Sin embargo, según Millán, "es necesario volver a apelar al comportamiento cívico de la ciudadanía --el que muestra la mayoría de la ciudadanía-- pero que se ve empañado por casos puntuales que se suman al aumento de visitantes y actividades lúdicas en estas fechas".

Por otro lado, Policía Local ha levantado en estas dos últimas semanas un total de 22 actas para proponer sanciones en la mayoría de caso a particulares, "gracias al trabajo tanto de agentes en patrulla como de paisano, que han intensificado la labor de inspeccionar, controlar y sancionar a quienes dejen residuos y enseres fuera del lugar y el horario permitidos".

Asimismo, Millán ha subrayado que desde el inicio de las fiestas navideñas han pedido a la empresa concesionaria del servicio de limpieza (FCC) que se intensifique en ciertas zonas esas tareas.

De esta manera, el dispositivo prevé un "servicio especial de quita y pon de contenedores en toda la zona del casco histórico y zonas de mayor concentración de personas, adaptado a las nuevas necesidades que genera el incremento de residuos".

Para ello, "disponen de dos camiones y cuatro operarios, además de un refuerzo específico en el turno de tarde con dos operarios de limpieza viaria y un operativo especial de recogida de muebles y residuos", ha explicado.

No obstante, el primer edil ha añadido que "se ha establecido un refuerzo en el turno de mañana en las zonas de mayor afluencia de público con la utilización de barredoras mecánicas y equipos de hidrolimpieza con el fin de garantizar una limpieza más eficaz de los espacios más concurridos".