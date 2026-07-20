El Ayuntamiento de Jaén moviliza más de 70 millones de euros en licencias en los últimos 18 meses

La concejala de Urbanismo, África Colomo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha movilizado más de 70 millones de euros en licencias urbanísticas durante los últimos 18 meses. Esta cifra se ha alcanzado a través de la resolución de más de 160 licencias de obra desde enero de 2025.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo para acompasar la tramitación y aprobación de estos expedientes al ritmo de la actividad inversora de la ciudad. En este sentido, ha detallado que solo en los primeros seis meses de 2026 se han tramitado licencias que ya superan el volumen de inversión de todo el año anterior.

En concreto, la inversión asociada a las licencias de obra resueltas durante el año 2025 alcanzó los 34.320.924 euros. Por su parte, los datos correspondientes a 2026, computados hasta la primera quincena de julio, registran licencias vinculadas a proyectos por valor de 34.295.628 euros.

De este modo, en poco más de medio año se ha rozado la inversión de todo el ejercicio anterior, sumando un total de 68,62 millones de euros que, junto a otros permisos de menor entidad, permiten superar la barrera de los 70 millones.

Colomo ha defendido que la Gerencia de Urbanismo es "uno de los grandes motores económicos de la ciudad de Jaén" y un "aliado" para la creación de empleo y la atracción de inversiones, ofreciendo "respuestas, seguridad y acompañamiento" a los promotores, empresas y particulares.

Una parte destacada de la inversión movilizada se concentra en el sector residencial. Entre las licencias resueltas figuran seis promociones en el ámbito del suelo urbanizable ordenado 6 (SURO-6), que contemplan la construcción de 289 viviendas, garajes y trasteros, con una inversión conjunta de 21,38 millones de euros.

A estas actuaciones se suman otros proyectos residenciales en diferentes puntos de la capital, como sendas promociones de 30 viviendas en Ronda Sur y en la UE-26, así como la edificación de 17 viviendas, un local comercial, aparcamientos y trasteros en un céntrico inmueble. La relación de licencias también abarca viviendas unifamiliares, rehabilitaciones de inmuebles, ampliaciones y cambios de uso.

En el ámbito empresarial, industrial y comercial, destaca la autorización de un centro logístico para el almacenamiento de repuestos de automóviles en el Parque Empresarial Nuevo Jaén, con un presupuesto superior a los 1,8 millones de euros.

Asimismo, se han resuelto licencias para la construcción y ampliación de naves industriales en Los Olivares, la calle Bedmar y otros enclaves, además de dos residencias de estudiantes que suman una inversión superior a los 2,2 millones de euros.

El balance de actuaciones incluye también intervenciones en Jaén Plaza y Victoria Park, nuevas instalaciones energéticas, y la apertura, adaptación o ampliación de locales de hostelería, oficinas, gimnasios y comercios.

Por último, las licencias resueltas desde enero de 2025 también engloban proyectos de equipamientos educativos, sanitarios, sociales y de protección del patrimonio histórico.

Entre las actuaciones de mayor envergadura económica se encuentran el proyecto de la lavandería de la futura ciudad sanitaria, presupuestado en seis millones de euros; la intervención en la iglesia de Santo Domingo, con un presupuesto de 3,44 millones de euros; y diversos proyectos de ampliación en instalaciones educativas de la ciudad.