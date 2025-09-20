El Ayuntamiento de Jaén organiza paseos en bicicleta y juegos en Parque Concordia por la Semana de Movilidad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación Ciudadana y Transportes, María del Carmen Angulo, ha participado este sábado en las actividades programadas con motivo de la celebración en la ciudad de la Semana Europea de la Movilidad, con una programación que comenzó el pasado día 16 y concluirá este lunes 22 de septiembre y que se engloban bajo el lema 'Movilidad para todas las personas.

En el caso de este sábado, las actividades previstas han estado especialmente dirigida a las familias. En este sentido, se ha realizado un paseo familiar desde la Plaza de Santa María hasta el Paseo de las Bicicletas, en una marcha que ha estado abierta a toda la ciudadanía.

Bien andando, en bicicleta o en patinete, se ha celebrado esta caminata con el objetivo de reivindicar el uso peatonal de las calles, según una nota del ayuntamiento, que ha señalado que una vez en el Paseo de las Bicicletas, se han concentrado actividades de animación musical y un taller de arreglo de bicicletas organizado por la Diputación de Jaén.

En este acto, la edil ha recibido de manos de Hyundai Motor Jaén dos patinetes eléctricos que la empresa entrega a la ciudad de Jaén con destino al Parque Infantil de Tráfico. La concejala ha recibido estos vehículos de manos de José María Fernández, responsable de Hyundai Motor Jaén y ha agradecido su interés porque sirvan para la formación en educación vial, ya que se trata de vehículos cada vez más habituales en nuestras calles.

Angulo ha recordado que todas estas actividades que se vienen celebrando en el marco de esta Semana de la Movilidad "están pensadas para promover la participación en familia, para que juntos demos vida a nuestras calles y reivindiquemos una movilidad sostenible, accesible y segura para todos".

El calendario culminará este lunes 22 de septiembre, cuando se celebra el Día Sin Coche, que tendrá a la Avenida de Andalucía como protagonista en el tramo comprendido entre las calles Alfredo Krauss y Salvador Vicente de la Torre (frente a la Universidad Popular), que quedará cortada al tráfico en la acera de los números pares para acoger actividades escolares y familiares. Se esperan entre 300 y 400 niños en juegos tradicionales, circuitos de destreza en bicicleta, talleres y música en directo.