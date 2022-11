El Ayuntamiento de Jaén pide la apertura de todos los dispositivos de la red provincial de albergues

JAÉN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido coordinación y diligencia en la apertura de la red provincial de albergues. Lo hace tras registrar 118 usuarios en el dispositivo de atención al temporero activado el pasado 18 de noviembre, varios días antes de la fecha recomendada por el Foro Provincial de la Inmigración debido a que detectó un repunte en la búsqueda de trabajo en la capital.

La edil responsable de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, ha solicitado la apertura escalonada y dentro de la horquilla del foro del resto de albergues de la provincia, 15 equipamientos que a día de hoy siguen cerrados.

La concejala ha señalado que las directrices del foro, órgano en el que están representados los ayuntamientos con dispositivo, las administraciones central y autonómica, entidades sociales, patronal y sindicatos, era proceder a la apertura de los albergues entre el 21 y el 25 de noviembre.

Alcalá la Real tenía previsto abrir este lunes las instalaciones, pero no lo hará por no contar con demanda. "El resto, especialmente los que tienen instalaciones de mayor capacidad tras el de la capital, con 170 plazas en su centro de atención, no han determinado sus fechas de apertura o las sitúan el último día de esa horquilla del foro, o posteriormente, lo que redunda negativamente también en la movilidad laboral de estos trabajadores", ha dicho la concejala.

Ha añadido que aunque el colectivo es conocedor de que este año hay menos mano de obra por tratarse de una campaña más escasa en producción, "las primeras semanas siempre registran una especial afluencia de trabajadores en busca de contrato", por lo que "es importante coordinar esa respuesta por parte de quienes disponen de alojamiento, en aras de una mayor fluidez y rotación de la red de albergues y para evitar que haya unos cerrados y otros especialmente presionados, sobre todo en estos días en los que se registran temperaturas más bajas".

La edil ha apuntado que se está dando la circunstancia de que algunos ayuntamientos con dispositivo cerrado están proporcionando billetes para la capital a los temporeros que, sin trabajo, buscan alojamiento.

"Entendemos que en aras de la buena coordinación y solidaridad con este colectivo, el de temporeros, y entre actores de las distintas administraciones, debería procederse a la apertura de los restantes dispositivos", ha dicho Díaz. La edil ha indicado que al igual que Jaén, todos los ayuntamientos disponen ya de los recursos económicos concedidos para esta apertura, por lo que "simplemente se trata de una cuestión de voluntad política su funcionamiento".