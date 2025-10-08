El Ayuntamiento de Jaén pide evitar "comportamientos incívicos" ante el aumento de vertidos de enseres en las calles

Enseres depositados junto a un contenedor en el Paseo de la Estación. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha hecho un llamamiento para evitar "comportamientos incívicos" ante el aumento de vertido de enseres en las calles de la ciudad, de modo que se tome conciencia sobre la importancia de depositar los residuos en los espacios adecuados y a las horas establecidas.

La concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha explicado este miércoles en una nota que en los últimos meses se ha detectado un incremento de muebles, enseres, electrodomésticos y hasta de residuos de construcción junto a contenedores.

Según ha dicho, esto no se limita a solo una zona, ya que han encontrado enseres en calles del Bulevar, casco antiguo o Paseo de la Estación. "El incivismo no entiende de barrios y las conductas incívicas se dan en todos los rincones de la ciudad", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que, independientemente de la zona, "sea o no de alto valor turístico, este tipo de conductas no se pueden permitir". "No solo por la imagen que damos a los que no visitan, sino por nosotros mismos, por los jiennenses que habitamos esta ciudad", ha indicado la edil.

Angulo ha recordado que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y vecinas de Jaén diferentes recursos para la recogida de estos enseres. Uno de ellos, es el punto limpio en sus modalidades: fijo y móvil.

El punto limpio está en la Ronda Sur, en el recinto ferial junto a la caseta municipal, y está abierto de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas y los sábados de 9,00 a 13,00 horas.

Se puede consultar información sobre este servicio en el enlace https://jaensostenible.es/punto-limpio/. Además, existe un teléfono gratuito, el 900 10 46 71, para la recogida de enseres puerta a puerta.

"No es de recibo que, existiendo estas herramientas, cada día nos encontremos muebles, electrodomésticos, colchones e, incluso, neumáticos junto a los contenedores y en mitad de muchas calles. Y aunque el casco antiguo, las zonas industriales y las residenciales son los principales puntos calientes, las conductas incívicas se repiten por todos los rincones de Jaén, independientemente del código postal", ha denunciado.

Igualmente, la concejala ha asegurado que el Ayuntamiento es consciente del esfuerzo que hay que hacer para prestar un mejor servicio. Y en ello se sigue "trabajando, pero sin la colaboración ciudadana no se puede hacer nada".

Por este motivo, ha apelado a la responsabilidad y concienciación de la ciudadanía para acabar con este tipo de acciones y ha anunciado que se reforzará el control de vertidos por parte de los agentes de la Policía Local, que ya han levantado diferentes actas por esta causa.

"No podemos permitir que el problema, en lugar de corregirse, vaya en aumento porque, ya no solo hablamos de un problema de imagen, sino también, de no corregirse, de salubridad", ha subrayado la edil.

ORDENANZA

La Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Sólidos determina la obligatoriedad de cumplir esta norma que tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Jaén de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales para conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Recoge que todas las personas físicas o jurídicas que residan o depositen residuos en el término municipal de Jaén están obligadas a cumplir lo dispuesto en dicha ordenanza, así como las disposiciones que en su desarrollo dicte el Ayuntamiento. Las sanciones por no depositar los residuos sólidos urbanos en los lugares y horarios correspondientes pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.