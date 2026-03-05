El Patronato refuerza el programa 'Alhambra en Femenino' con nuevas actividades y contenidos

Archivo - Visitas guiadas por especialistas en la Alhambra. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife desarrollará durante 2026 una nueva programación de 'Alhambra en Femenino', una iniciativa que amplía sus actividades para profundizar en la presencia y el papel de las mujeres en la historia del conjunto monumental.

Esta segunda edición incorpora visitas guiadas especializadas, encuentros culturales, contenidos digitales y acciones formativas dirigidas tanto al público general como a profesionales del patrimonio.

La iniciativa está coordinada por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Granada María Elena Díez, especialista en arquitectura y género.

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha subrayado que el programa forma parte del compromiso de la institución como "motor cultural de la provincia", y permite "una difusión del patrimonio más inclusiva y con nuevas perspectivas para ampliar el conocimiento histórico del monumento".

Entre las propuestas previstas figuran quince visitas guiadas por profesionales dentro del itinerario 'Alhambra en femenino', que recorrerán espacios del recinto vinculados a la vida cotidiana de las mujeres y analizarán aspectos como el mecenazgo, los oficios o la cultura material.

El programa se refuerza también con nuevos contenidos digitales en la web del Patronato, que incluirán artículos, micro vídeos e itinerarios virtuales, además del proyecto 'Alhambra sonora', centrado en recuperar voces y testimonios femeninos vinculados al monumento.

Entre las primeras actividades destaca el encuentro 'Cuidadoras de la Alhambra', que se celebrará el 13 de marzo en el Palacio de Carlos V y que reunirá a profesionales que trabajan en la conservación del conjunto monumental; y el encuentro 'Sonidos y voces de mujeres en la Alhambra', dedicado a analizar la presencia femenina en la música vinculada al monumento desde el periodo nazarí hasta la época contemporánea.

Las sesiones contarán con expertos reconocidos como la conservadora del Museo de la Alhambra Silvia Pérez; la jefa del departamento de restauración del Patronato Elena Correa; la bióloga y paisajista Amelia Garrido; el musicólogo Reynaldo Fernández; la profesora de Historia de la música de la Universidad de Granada Ascensión Mazuela y la investigadora Helena Martínez.

Con esta nueva programación, el patronato busca seguir consolidando 'Alhambra en Femenino' como una línea de trabajo destinada a ampliar la mirada histórica sobre el monumento y visibilizar la contribución de las mujeres a la vida y la historia de este enclave patrimonial.