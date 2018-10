El Ayuntamiento de Jaén pide a la Junta que "vuelva a la senda del acuerdo" del tranvía e insiste en incluir los vagones

Publicado 29/10/2018 18:37:25 CET

JAÉN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha instado a la Junta de Andalucía "a que vuelva a la senda del acuerdo" sobre el tranvía que, a su juicio, contempla incluir el valor de los vagones en el coste de explotación, "pues debe ser un acuerdo sostenible económicamente para el Consistorio".

Así lo ha indicado este lunes en una nota concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, tras la comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien ha vuelto a rechazar que el acuerdo entre ambas administraciones alcanzado el pasado mayo aludiese a inversiones para implantar el tranvía, como la compra de las unidades móviles, sino que afecta a los costes para su funcionamiento.

Ha afirmado que desde el Consistorio no se renuncia a la puesta en marcha del tranvía --que no ha circulado más allá de en pruebas desde su construcción en 2011--, ya que "este acuerdo fue suscrito con la Junta y se aprobó en el Consejo de Gobierno la declaración de carácter metropolitano".

Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz "que cumpla con lo acordado porque entendemos que dicho acuerdo sí lo podría asumir el Ayuntamiento", aunque sin hacer referencia al recurso que Autobuses Castillo, concesionaria del transporte urbano en la capital, ha interpuesto precisamente contra esa declaración.

Bonilla ha afirmado que la Administración municipal ha planteado que "se incluyan los costes de adquisición del material de transporte que se va a utilizar, tal y como ocurre en cualquier concesionaria del transporte público urbano de autobuses o del servicio de taxis".

Ha puntualizado, igualmente, que el Ayuntamiento "no ha pagado nunca de manera voluntaria ninguna factura del sistema tranviario". "Todas han sido descontadas de la Patrica, además con un recargo del 20 por ciento que el propio Tribunal de Cuentas ha señalado como improcedente, o de otros ingresos previa compensación", ha apostillado.

Además, según ha añadido, la legislación del Estado "obliga, por el principio de estabilidad presupuestaria, a que cualquier nuevo servicio que se preste, no empeore la situación del Ayuntamiento desde el punto de vista económico", de modo que ha criticado la actitud del Ejecutivo andaluz como órgano de tutela financiera.

"No se puede al mismo tiempo exigir que cumplamos con el principio de estabilidad presupuestaria y además pedirnos que asumamos el coste de los vagones del tranvía, pues de este modo incumpliríamos este principio y la propia ley exigiría que tomásemos medidas", ha comentado.

El concejal ha agregado que el Consistorio también puso sobre la mesa "la necesidad de que la Agencia Tributaria Andaluza devolviera los recargos de apremio por el cobro de unas facturas de los vagones que no tenían la consideración de ingresos de derecho público y así lo señaló el informe definitivo de fiscalización del Tribunal de Cuentas".

"También solicitamos a la Junta (tal y como señala la Intervención municipal con el reparo de las facturas de los vagones del tranvía) que no se nos podía cobrar un coste financiero que se calcula 4,4 millones (IVA incluido) de unos vagones que la Junta no ha tenido que pagar porque no ejerció la opción de compra y esta actuación también se reconoce así en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas", ha precisado.

El responsable de Hacienda y Contratación ha señalado que desde mayo la comisión técnica del tranvía se ha reunido hasta en cuatro ocasiones "y la Junta, aunque si bien no accedió a las demandas municipales, se dijo que se estudiarían, sin que se planteara la ruptura del acuerdo". A su juicio, "no deja de ser casual" que justo cuando se convocan elecciones autonómicas "se filtran a la prensa los obstáculos" que se venían teniendo en estos encuentros.