La jornada ERACIS+ celebra las buenas prácticas e impulsa la inclusión laboral en la provincia de Sevilla

Jornada de Experiencias Compartidas y Espacios de Encuentro de la Eracis+ - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos Aulario del Instituto Andaluz de Administración Pública, en la Isla de La Cartuja, ha acogido la Jornada de Experiencias Compartidas y Espacios de Encuentro de la Eracis+, con el objetivo de "visibilizar y compartir las buenas prácticas" desarrolladas en la provincia de Sevilla en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), liderada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Según ha informado la Junta en una nota, organizado por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el encuentro fue inaugurado por el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas Mateo, quien destacó la capacidad de la Eracis+ "para penetrar en la vida de las personas, en su contexto y en su comunidad, y acompañarles en la transformación de sus vidas". Huertas Mateo señaló además que "está en nuestras manos cambiar el punto de vista de las personas en situación de riesgo o exclusión social que han perdido la confianza en la Administración".

El acto ha contado también con la participación del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, Antonio Augustín Vázquez, y de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia, María Luisa Cava Coronel.

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre empleo, en la que el personal técnico del programa abordó los espacios de encuentro que desarrolla la Eracis+, así como los nuevos retos a afrontar en su ejecución durante el periodo 2024-2028. Posteriormente, la mesa de experiencias compartidas y buenas prácticas ha abordado el trabajo desarrollado en los municipios de Los Palacios y Villafranca, Sevilla y Dos Hermanas en ámbitos como el uso de la realidad virtual para la mejora de la búsqueda activa de empleo, la trayectoria y alianzas estratégicas en las Redes de Empleo, y la coordinación con entidades privadas dedicadas al ámbito laboral.

En la provincia de Sevilla, la Eracis+ se implementa a través de nueve Planes Locales en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Sevilla, San Juan de Aznalfarache y Lora del Río, a través de la Diputación de Sevilla. Además, hasta 19 entidades del tercer sector ejecutan 31 proyectos de intervención en zonas desfavorecidas de estas localidades.

El objetivo provincial es diseñar 5.858 itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral, lo que representa el 17 % del total previsto en toda la Comunidad Autónoma, con el fin de mejorar la empleabilidad y la integración social de las personas en situación o riesgo de exclusión.

Por su parte, en Andalucía, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que lidera la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha superado las 15000 personas participantes desde su inicio el pasado año. Gracias a este programa de la Junta de Andalucía que se desarrolla exclusivamente en barrios desfavorecidos, se han diseñado otros tantos itinerarios personalizados.

La Eracis+ suma más de mil efectivos de personal técnico gracias a un presupuesto global de más de 168 millones de euros, de los que 123 millones corresponden a las ayudas a las entidades locales para la contratación de más de 700 profesionales en los Servicios Sociales Comunitarios; y 45,7 millones se han destinado para la incorporación de 300 técnicos y técnicas de 215 entidades del tercer sector para la labor, en colaboración con los 62 ayuntamientos y diputaciones, de los proyectos de intervención que han diseñado para estos barrios.