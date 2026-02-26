Ayuntamiento de Jaén pide al PP que no genere alarma social "inventándose el desalojo de familias vulnerables"

Archivo - La concejala de Asuntos Sociales Ángeles Díaz/Arhivo - PSOE - Archivo

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al Grupo Popular que no genere alarma social "inventándose el desalojo de familias vulnerables" en el casco antiguo.

El Ayuntamiento ha aclarado en un comunicado que la concejala del PP María Segovia ha creado "una noticia fake" de algo que responde al "trabajo técnico para regular años de cesión gratuita de viviendas entre dos áreas municipales --Asuntos Sociales y la empresa Somuvisa--" y hacerlo "con un sistema más eficaz que permita el uso que se les da en la actualidad".

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha remarcado que el trabajo se coordinará con la labor que el Patronato de Asuntos Sociales realiza para regular con una ordenanza el uso de viviendas sociales "para que todos tengan las mismas oportunidades de acceso".

"El PP se inventa desalojos en el Ayuntamiento mientras no denuncia los que le tocan muy de cerca, los que su partido ejecuta en viviendas públicas de otra administración, desahucios que hemos tenido que parar desde Asuntos Sociales porque afectaban a familias con menores a cargo", ha dicho Díaz.

Por su parte, la presidenta de Somuvisa, la concejala África Colomo, ha apuntado que la sociedad es una empresa que "el PP dejó en liquidación y a los trabajadores casi en la puerta de la calle, a esos el PP no les dolía desalojar" y que tiene que regular sus propiedades de acuerdo con la ley, "sin que eso implique el desalojo que torticeramente ha inventado esta concejala del PP".

"Lo que el PP no puede usar es una comunicación interna para convertirla en una orden de desahucio con una temeridad y una falta absoluta de principios", ha dicho Colomo. En esta línea, ha asegurado que "nadie va a desalojar a nadie, de la misma manera que hay que velar porque los recursos públicos vayan a las personas que los necesitan y estén ordenados y regulados, porque quienes los pagan son los ciudadanos y ciudadanas de Jaén".