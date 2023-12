El Ayuntamiento de Jaén pone en marcha una campaña en locales de ocio nocturno para informar sobre la normativa vigente

JAÉN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal delegada del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, Carmen Colmenero, ha informado que el Ayuntamiento, a través del trabajo coordinado de las Concejalías de Policía Local y Urbanismo, ha puesto en marcha una campaña de información dirigida a los responsables de los locales de ocio nocturno de la capital con el objetivo de prevenir, concienciar y sensibilizar apelando al sentido común y al cumplimiento de la normativa vigente".

Colmenero ha explicado en un comunicado que los agentes de la Policía Local visitarán los distintos locales dedicados al ocio nocturno de la capital jiennense para recordar aspectos encaminados a que ofrezcan todas las garantías de seguridad y que redundan en el buen funcionamiento de estos espacios.

Entre ellos, se encuentra la necesidad de cumplir con los horarios establecidos de apertura y de cierre, la importancia de respetar el aforo máximo permitido, afectando directamente a las evacuaciones, el respeto a la edad mínima de admisión a los locales o la prohibición de vender, servir o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

La edil ha señalado que "en el desarrollo de esta campaña también se incidirá en la importancia de mantener en buen estado los equipos de extinción de incendios (salidas de emergencia, extintores, señalización, caminos de evacuación, entre otros), así como las instalaciones eléctricas (cuadros eléctricos, despliegue de cableado, puntos eléctricos, equipos de climatización, equipos de iluminación, entre otros), además de evitar el uso de materiales inflamables en la decoración".

La responsable municipal de Urbanismo ha añadido que "por otra parte, se recordará que en interiores no está permitido el uso de material pirotécnico, bengalas, velas decorativas o materiales similares, que en los locales de restauración sólo está permitido cocinar en los ámbitos destinados para ello y no se puede hacer en espacios de exposición pública que no estén habilitados a tal efecto, y que hay que cumplir con el límite sonoro legalizado para desarrollar la actividad".

Colmenero ha insistido en que "esta normativa existe para

evitar malas prácticas y situaciones de peligro y para proteger a las personas usuarias de estos locales al tiempo que se respeta el derecho al descanso de los vecinos" y que "la actividad en estos espacios se debe llevar a cabo con plenas garantías y ateniéndose a las normas estipuladas para que todos podamos disfrutar de un ocio seguro no solo durante las fiestas navideñas, sino a lo largo de todo el año".