El Ayuntamiento de Jaén realiza mejoras de Mantenimiento Urbano y de edificios municipales en el Polígono del Valle

El concejal de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno, y la concelaja de Atención y Participación ciudadana, María del Carmen Angulo, durante la visita a las mejoras en el Polígono del Valle. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha fijado en cerca de 300.000 euros cifra la cuantía de las inversiones en mejoras de mantenimiento urbano y mejora de edificios municipales que "en solo seis meses" se han llevado a cabo en el entorno del Barrio del Polígono de El Valle.

"Inversiones todas ellas demandadas por las asociaciones de vecinos del barrio que a la llegada de este nuevo equipo de gobierno nos hicieron llegar tras unos meses de ninguneo por el anterior gobierno municipal". Así lo ha explicado el concejal de Mantenimiento Urbano en el Ayuntamiento jiennense, Francisco Javier Padorno, quien acompañado de la concejala de Atención y Participación ciudadana, María del Carmen Angulo, han visitado el barrio coincidiendo con actuaciones de mejora del mobiliario urbano que se llevan a cabo en el Paseo Virgen del Rocío de la capital, según ha informado el Consistorio en una nota.

"En este caso son actuaciones de pintura y arreglo de los bancos, pero es una muestra más de que este barrio, como en el resto de la ciudad, se trabaja por su embellecimiento y puesta a punto, y más aún con el déficit de actuaciones que venía arrastrando de los 18 meses anteriores en los que los vecinos nos trasladan que no se actuó en nada en este entorno", ha asegurado Padorno.

El concejal ha añadido que "es por ello por lo que nada más llegar, los representantes de los colectivos PASSO y La Unión nos trasladaron en las primeras reuniones demandas urgentes que ya han sido atendidas y que nos han llevado a ejecutar cerca de 300.000 euros en obras de las que las más destacadas han sido el arreglo integral de la plaza del Sector 5, la mejora en las calles de acceso a la Plaza Virgen de la Villa, las cubiertas del centro que usa la asociación de vecinos o la actuación de urgencia que recientemente ha ejecutado el Patronato de Bienestar Social en el centro de participación activa Andaluces de Jaén".

Actuaciones de mayor inversión que se completan "con el resto de tareas cotidianas de desbroce, de pintura de mobiliario, de reposición de elementos dañados o deteriorados que hacemos a demanda de los vecinos". El edil de Mantenimiento Urbano ha valorado la necesidad de que "ese trabajo de coordinación y cercanía de las asociaciones de vecinos se traslade al quehacer diario de las diferentes áreas municipales para atender las peticiones que desde los diferentes barrios nos hacen llegar a las áreas municipales".

Junto a ello, el Ayuntamiento ha añadido otras inversiones no incluidas en esta cifra como el hecho de que en estas semanas se ha abierto al público el campo de fútbol del 'Antoñete', con una importante inversión por parte de la Diputación de Jaén que se ha completado con actuaciones en los baños y vestuarios que ha llevado a cabo el Patronato Municipal de Deportes de la ciudad: "inversiones en instalaciones de este barrio, aunque bien es cierto que redunda en el beneficio de toda la ciudadanía de Jaén", ha finalizado Padorno.