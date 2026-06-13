El Ayuntamiento de Jaén realizará un pago a extraordinario a finales de mes a profesionales y empresas proveedoras

El concejal del área Económica del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén va a realizar un pago a proveedores extraordinario a finales de este mes que "da oxígeno" a profesionales y empresas, ayuda a reducir el periodo medio de pago y las consiguientes cargas que derivan de él. El concejal del área Económica del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, ha explicado que las empresas interesadas tienen abierta hasta el 18 de junio la plataforma de gestión de pago a proveedores de la Agencia Tributaria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, "el procedimiento permite aceptar las facturas pendientes de pago del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas como Somuvisa". Con esta medida, "se brinda en un periodo importante para los negocios --como junio--, un pago extraordinario a empresas y profesionales colaboradores del Ayuntamiento y se reducen las cargas municipales y el periodo medio de pago a proveedores".

En este sentido, el concejal ha señalado que en este punto "hay un trabajo sostenido del Consistorio para acortar el periodo medio de pago a empresas que ha ido desde los 1.000 días hasta los 140 actuales". El objetivo es llegar a los 60 días, puesto que con ello "se alivian cargas, intereses y se evita de esta forma que el Ayuntamiento tenga que recurrir a mecanismos estatales de pago".

No en vano, "el Ayuntamiento ha tenido en esta etapa de Gobierno liquidez suficiente para atender con sus propios mecanismos de pago facturas por importe de diez millones de euros". Así, Lechuga ha manifestado que se trata de un trámite "muy sencillo", ya que los proveedores únicamente tienen que acceder a la plataforma habilitada por la Agencia Tributaria y aceptar aquellas facturas que tengan activas y pendientes de pago a través de este mecanismo.

Una vez realizada esta gestión, el concejal del ramo ha informa de que la previsión de la Administración jiennense es que el próximo 22 de junio se aprueben las órdenes de pago correspondientes a las obligaciones pendientes que hayan sido aceptadas por los proveedores. Posteriormente, en torno al 26 de junio, y de acuerdo con los plazos que maneja Hacienda, según ha manifestado Francisco Lechuga, "está previsto que la Agencia Tributaria realice los pagos a quienes hayan aceptado el abono de sus facturas mediante este procedimiento".