El Ayuntamiento de Jaén reforzará el cuadro de mandos de la Policía Local con un nuevo subinspector y tres oficiales

Toma de posesión de Mannuel Moreno como inspector de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén reforzará la estructura organizativa de la Policía Local con la futura incorporación de un nuevo subinspector y tres oficiales para el cuadro de mandos. Estas plazas, que se sumarán a los recursos actuales, tienen como objetivo mejorar la eficiencia, la operativa y la prestación del servicio público del cuerpo en la ciudad.

Así lo ha trasladado el alcalde de Jaén, Julio Millán, con motivo de la toma de posesión de Manuel Moreno como nuevo inspector de la Policía Local.

Durante el encuentro, el regidor de la capital jiennense ha detallado que, junto con la plaza de inspector que asume Moreno, la administración local incorporará en los próximos meses a un subinspector más y a los primeros tres de un total de siete oficiales previstos para el cuadro de mandos.

Según ha explicado Millán, esta reestructuración busca garantizar una mayor operatividad del cuerpo, complementando las labores de mejora de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el alcalde ha avanzado que la plantilla de agentes también se verá reforzada a corto plazo con la incorporación al servicio activo, el próximo mes de febrero, de 16 nuevos policías que actualmente se encuentran finalizando su periodo de formación. Estos efectivos se sumarán a los seis agentes que ya se integraron hace unos meses para desempeñar diversas labores en la ciudad.

La reestructuración del organigrama policial se inicia con la incorporación formal de Manuel Moreno en el puesto de inspector, cargo al que accede tras su etapa como subinspector en la Jefatura de Jaén.

Moreno cuenta con una trayectoria de 25 años de servicio en el cuerpo, al que accedió en el año 2001 como agente en Torredelcampo (Jaén). Tras pasar por otros destinos como Fuengirola (Málaga), recaló en Jaén en 2009, donde ascendió a oficial en 2019 y a subinspector en 2023, mostrando una especial vinculación con las necesidades de los barrios de la ciudad.