El Ayuntamiento de Jaén refuerza la vegetación del tranvía dentro del programa PFEA

José María Cano en el trazado del tranvía - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén avanza estos días en los trabajos de mejora y embellecimiento de las zonas verdes del trazado del tranvía, donde se han plantado diez moreras y otros árboles de distintas especies destinados a ocupar los alcorques vacíos. Esta actuación se está llevando a cabo a través del programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

El concejal de Medio Ambiente, José María Cano, ha incidido en la importancia de seguir incrementando la presencia de vegetación en la ciudad. "Cada árbol que incorporamos supone un paso más hacia un Jaén más amable, más verde y más saludable. Apostamos por un arbolado adaptado a nuestro clima y de bajo mantenimiento, que aporte sombra, belleza y bienestar a nuestros vecinos", ha dicho Cano.

Estos trabajos se suman a las plantaciones ya ejecutadas de diferentes especies arbóreas, entre ellas palmeras, así como a las intervenciones realizadas en diversas rotondas de la entrada a la ciudad por la Avenida de Madrid, donde se han incorporado diseños paisajísticos compatibles con el clima de Jaén y que requieren un mantenimiento mínimo.

La mejora de las rotondas se encuentra en su fase final, culminando con la instalación de iluminación a cargo de la empresa concesionaria Indra, contribuyendo así a la visibilidad de estos espacios.