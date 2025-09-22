El Ayuntamiento de Jaén retoma la actividad del Consejo Local de Emergencias Sociales con entidades del tercer sector

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, de la mano de entidades como Cáritas, Fundación don Bosco y Cruz Roja Española, y con la coordinación de las cinco directoras de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad, ha retomado este lunes la actividad del Consejo Local de Emergencias Sociales.

Y ello, tras una primera parte del mandato "en la que este órgano, creado para atender situaciones de especial vulnerabilidad en la ciudad, había sido prácticamente olvidado y no se había convocado ni una sola vez".

"Volvemos a reunir este consejo y lo actualizamos poniendo al día su reglamento conforme a la nueva normativa vigente y partiendo de las entidades que trabajan en la ciudad de forma interseccional: en materia de empleo, pobreza, mujeres..., y que tienen proyectos de todo tipo", ha afirmado en una nota su presidenta y concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

El objetivo pasa por "reunir la fuerza de todos y todas los que trabajan de alguna manera en esta materia" y que se puedan "transformar situaciones graves que se dan en la ciudad de Jaén". Casos que el consejo define como "emergencia social" y que se refiere a situaciones en las que el bienestar social de las personas afectadas se ve comprometido, por lo que hay que trabajar por reponerlo.

Además de actualizar el reglamento, la mesa de seguimiento de este lunes pretendía fijar la mesa de casos, "en la que se pedirá a las entidades que definan familias, situaciones o colectivos enteros, y en un plazo de 20 días esté el proyecto de intervención familiar diseñado y las soluciones puestas".

El fin es que el consejo permita un engranaje de este trabajo con todas las entidades. "Estamos convencidas de que va a funcionar y, si funciona como todos queremos, vamos a conseguir que casos que son endémicos, que son crónicos en la ciudad y que no se le están dando respuesta, le podamos dar una solución, y pienso, sobre todo, en casos de personas sin hogar", ha señalado la edil.

Ha explicado, además, que en muchos casos de los que se atienden en este contexto, existen situaciones en las que se mezcla también la salud mental o las dificultades al acceso a una vivienda. Al respecto, ha destacado que, si se abordan en un proyecto de intervención conjunto, se podrá "ayudar mejor y durante más tiempo a estas personas".

"Retomar esta mesa está bien porque garantiza unos plazos determinados, bien porque garantiza que todos los fondos que tiene cada entidad se pongan a disposición sin que estén sujetos a proyectos y bien porque pretendemos incorporar a entidades y organismos que estén especializados como Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, unidad de salud mental, Delegación de Educación, Delegación de Vivienda, etcétera", ha concluido.