El Ayuntamiento de Jaén rinde homenaje a las personas mayores en la XII Gala Navideña con más de 400 asistentes

Foto familia de la XII Gala Navideña para Personas Mayores organizada por el Ayuntamiento de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto con la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, han asistido a la XII Gala Navideña para Personas Mayores organizada por el Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, y que cuenta con el patrocinio de la empresa de servicio de ayuda a domicilio Jabalcuz Dependencia y Formación. En la gala también ha estado presente la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco Cervera, y se ha celebrado en el teatro Infanta Leonor.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, más de 400 personas mayores procedentes de los cinco centros municipales de servicios sociales de Jaén --Peñamefécit, San Felipe Bulevar, La Magdalena y Polígono del Valle-- y de los tres centros de Participación Activa para Personas Mayores --Andaluces de Jaén, Virgen de la Esperanza y Francisco Tudela de Las Infantas-- se han dado cita en el teatro Infanta Leonor para disfrutar de una gala llena de alegría y que ha contado con las siguientes actuaciones: Fit Flamc-Sonia Delgado, Manuel Jesús Hernández Pérez, Camerata Discola, Panaceite y la Banda Municipal de Música.

Millán ha destacado el papel de esta gala para el fomento de la convivencia entre usuarios con sus monitores, compartir experiencias y disfrutar en unas fiestas con un evento que aleja la soledad como la propia filosofía de los centros sociales Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha indicado que desde el Ayuntamiento de Jaén "tenemos una convicción clara: las personas mayores no sois pasado, sois presente. Y merecéis vivir esta etapa con derechos, con alegría, con compañía y con respeto. No como un favor, sino como lo que es: una responsabilidad pública".

En este sentido, ha subrayado la apuesta de la entidad local por los centros municipales de servicios sociales y participación activa porque "son mucho más que edificios. Son lugares donde se charla, se ríe, se aprende, se baila y se combate la soledad. Y por unos centros de día que cuidan, acompañan y dan tranquilidad, tanto a quienes los utilizan como a sus familias".

Asimismo, ha resaltado que, durante el último año, el Patronato Municipal de Asuntos Sociales ha realizado más de 1.400 atenciones directas en los centros de participación activa de mayores y cientos de atenciones en los centros de día municipales, además de miles de intervenciones en ayuda a domicilio y atención a la dependencia.