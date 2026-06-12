El Ayuntamiento de Jaén señala el "gran esfuerzo" para poner a punto los sistemas de climatización adibática en colegios

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado este viernes el "gran esfuerzo" que realiza "en solitario y sin apoyo de la Junta de Andalucía" para la puesta a punto de los sistemas de climatización adiabática instalados en varios colegios.

Así lo ha indicado en una nota la concejala de Educación, Eva Funes, quien ha explicado que el Consistorio ha culminado en los últimos días de mayo y primeros de junio estos trabajos, "pudiendo así hacer frente a las altas temperaturas que estamos ya sufriendo en esta época del año".

Ha detallado que la activación de estos equipos "requiere previamente una serie de actuaciones técnicas y sanitarias obligatorias relacionadas con la prevención y el control de la legionela". "Por lo que ha sido necesario tramitar un contrato específico con una empresa especializada para llevar a cabo las tareas de revisión, limpieza, desinfección, control del agua y realización de analíticas", ha afirmado.

La edil ha señalado que --aunque no existe actualmente un convenio que regule la puesta a punto de estos sistemas instalados por la Junta de "sin consulta" a los consistorios del sistema elegido y sus necesidades de mantenimiento y puesta a punto-- con esta actuación el Ayuntamiento "garantiza que puedan utilizarse en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento durante los meses de más calor".

"Porque una cosa es decidir unilateralmente qué se instala y otra es el mantenimiento tan complejo que requiere y que soportan los ayuntamientos en solitario", ha resaltado Funes.

Los trabajos han permitido atender a la comunidad educativa de seis centros: San José de Calasanz, Cándido Nogales, Almadén, Martín Noguera, Alfredo Cazabán y Agustín Serrano de Haro. En total, la actuación comprende tres sistemas de agua pulverizada y 41 equipos de enfriamiento adiabático.

El contrato contempla la realización de la limpieza y desinfección previas a la puesta en servicio de las instalaciones, las correspondientes analíticas de control y el seguimiento higiénico-sanitario durante el periodo de funcionamiento de los equipos, conforme a la normativa vigente en materia de prevención y control de la legionela.

La concejala ha apuntado que el Ayuntamiento ha realizado todas estas actuaciones "con la mayor antelación posible para que los centros educativos dispongan de estos sistemas coincidiendo con el incremento de las temperaturas".

De igual modo, ha agradecido la "comprensión" de la comunidad educativa por las molestias que hayan podido producirse durante los trabajos de preparación, subrayando que el objetivo ha sido garantizar un uso seguro y eficaz de las instalaciones.