Ayuntamiento de Jaén solicita al Estado la cesión del solar anejo al Museo Íbero para convertirlo en campo de fútbol

JAÉN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha afirmado que solicitará al Estado la cesión del solar anejo al Museo Íbero para convertirlo en una zona deportiva y verde que incorpore, además, un aparcamiento subterráneo.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha indicado que la Comisión de Relaciones Institucionales aprobará este próximo lunes trasladar esta petición al Ministerio de Hacienda. Una propuesta que será validada por el pleno del próximo viernes, 30 de enero, "para que la ciudad pueda contar con infraestructuras de uso público como un campo de fútbol urbano, rodeado de espacio verde con un estacionamiento en su parte inferior. Todo ello, ha apuntado el alcalde, en una zona "necesitada de estos equipamientos".

Asimismo, Millán ha subrayado que "la escasez de instalaciones deportivas en la proximidad de una zona con densidad demográfica nos hace inclinarnos por esta propuesta que se complemente también con una de estacionamiento y espacio verde muy demandado en este punto de la ciudad".

En esta línea, ha señalado que "estas son las claves que plantean estas infraestructuras urbanas como las más idóneas". Además, el edil ha indicado que "se trata de una petición que hemos apoyado en un informe completo, una petición que confiamos en que sea atendida por el Ministerio".

De esta manera, el alcalde ha añadido que es un planteamiento "que responde a un modelo de ciudad orientado a mejorar la calidad de vida y al refuerzo de servicios públicos en el que este equipo de Gobierno trabaja con convicción y que se remonta al anterior mandato"

Sobre el informe que sustenta la petición, la Segunda Teniente de alcalde y edil de Urbanismo, África Colomo, ha explicado que el documento abunda en "la consolidación de la zona, la alta densidad de población y la escasez de equipamientos de uso público, especialmente los deportivos". Junto a ello, ha remarcado que "la proximidad de servicios esenciales y la densidad residencial justifican en su parte inferior la presencia de un aparcamiento".

Por último, Colomo ha informado que "la escasez de instalaciones deportivas de proximidad, la demanda histórica de un campo de fútbol en esta zona y la necesidad de dar respuesta al déficit de aparcamiento nos permiten apoyar de forma sólida esta decisión", ha concluido.