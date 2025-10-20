Ayuntamiento de Jaén subraya su apuesta firme por el tranvía frente a nuevos plazos de la Junta "que no son fortuitos"

Miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén en las instalaciones del tranvía. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha reiterado su "apuesta firme" por la puesta en marcha del tranvía frente "a nuevos plazos y retrasos" de la Junta de Andalucía, "que no son fortuitos".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que comience a funcionar cuanto antes, si pudiera ser, antes de la campaña de Navidad, como reclaman los comerciantes. Además, ha pedido la devolución de 4,5 millones de euros que el Gobierno andaluz "ha cobrado doblemente", al Consistorio y vía fondos europeos Next Generation, para la puesta a punto de la infraestructura.

Estas demandas las ha trasladado este lunes la primera teniente de alcalde, María Espejo, a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la visita que, junto a otros responsables de ambas administraciones, han realizado a los talleres y cocheras del tranvía.

La edil ha afirmado que el Consistorio jiennense tiene firmado un convenio con la Junta "que es mucho más exigente que otros que se han firmado, por ejemplo, en Granada" y con el que, entre otras cuestiones, "se compromete a aportar el 25 del coste del déficit tarifario".

"Ahora lo que exigimos es que la Junta cumpla con los plazos porque esta puesta en marcha iba a ser en 2024 y a fecha de hoy continúan esos retrasos", ha dicho Espejo, para la que "da la impresión de que todo este retraso, no es fortuito".

Al hilo, ha considerado que "se busca que la puesta en marcha del tranvía se quiera hacer coincidir con las elecciones autonómicas para beneficiar al PP", partido que "paralizó otros proyectos en la ciudad y que ha costado mucho trabajo volver a rescatarlos", según ha informado en una nota tras la visita.

Además, ha hecho hincapié en que la petición unánime de Ayuntamiento y comerciantes es que "esté funcionando en Navidad para beneficiar al tejido comercial del centro". Igualmente, ha solicitado "transparencia en las modificaciones y en los costes reales de mantenimiento, que posteriormente va a repercutir la Consejería de Fomento en este Ayuntamiento".

En esta materia, la concejala también ha aprovechado la visita de la consejera para "volver a pedir le devolución de los 4,5 millones de euros que ha recibido de los Fondos Next Generation y a su vez, la Consejería, le cobra" al Consistorio de la capital.

ABANDONO

Por su parte, el tercer teniente de alcalde ha destacado que las infraestructuras del tranvía "fueron abandonadas por un alcalde del PP, que decidió entregar las llaves en San Telmo y olvidarlas indefinidamente". "Hasta que llegó al gobierno un alcalde del PSOE, como fue Julio Millán que consiguió dar forma, al convenio que hoy sigue vigente par la puesta en marcha", ha apostillado.

El también responsable del Área Económica ha recordado que en "el acuerdo del año 2021 el Ayuntamiento asumía "una parte del coste, 9,5 millones de euros que ya se están liquidando por parte de la Junta de Andalucía".

"Con dos liquidaciones que nos han realizado ya de cerca de un millón de euros cada una por lo que decir que el Ayuntamiento no está pagando nada es radicalmente falso", ha dicho el edil.

Eso implica, según ha detallado, el compromiso de este Gobierno "de cumplir lo firmado, los cuatro millones de la puesta en marcha y el 25 por ciento del déficit tarifario que es lo que está acordado con la Junta de Andalucía".

Ha precisado, además, que "hoy se ha conocido una nueva cifra" y "lo que en un principio eran cuatro millones de euros de euros va ya por 8,5 millones de euros". "Esto es igual que el yo invito y tú pagas que vamos a tener que asumir todos y todas jiennenses. Todos los gastos que suponen la puesta en marcha del tranvía los asume íntegramente el Ayuntamiento", ha recalcado.

SUBVENCIÓN

También se ha detenido en los 4,5 millones de euros de fondos europeos a través de una "subvención finalista con nombre y apellidos para esta puesta en marcha" que, por un lado, "están cobrando" al Consistorio "y, por otro han cobrado ya de los Next Generation". "Vamos a seguir reivindicando lo que es justo, no para el Ayuntamiento, para la ciudad de Jaén", ha asegurado.

Finalmente, Lechuga ha afeado a la consejera que "pida al Ayuntamiento que actúe en el trazado cuando ella misma ha podido comprobar cómo por todo el trazado del tranvía el equipo del concejal José María Cano tiene a decenas de operarios limpiando y adecuando las zonas verdes del sistema tranviario".