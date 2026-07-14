El Ayuntamiento de Jaén se suma a la nueva campaña de la DGT para reforzar el control de alcohol y drogas al volante

Archivo - Control de la Policía Local/Archivo - AYUNTAMMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Policía Local, se ha sumado a la nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol y de la presencia de drogas en conductores impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se desarrolla desde el 13 al 19 de julio en todo el territorio nacional.

La concejala de Policía Local, María del Carmen Angulo, ha explicado que durante esta semana los agentes de la Policía Local "intensificarán los controles preventivos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos que supone conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, así como prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en las vías urbanas".

De igual modo, ha recordado que la normativa vigente sanciona la conducción con una tasa de alcohol superior a la permitida o con presencia de drogas en el organismo, con multas que pueden alcanzar los 1.000 euros, la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducción e incluso responsabilidades penales en los casos más graves.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los conductores, recordando que la única tasa segura al volante es 0,0. Conducir sin haber consumido alcohol ni drogas constituye la mejor garantía para proteger la propia vida y la del resto de usuarios de la vía", ha dicho la responsable de Policía Local.

Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el alcohol continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los accidentes mortales de tráfico. Su consumo incrementa de forma significativa el riesgo de sufrir un siniestro, mientras que la combinación de alcohol y drogas multiplica aún más la probabilidad de verse implicado en un accidente.

Asimismo, los estudios de prevalencia realizados por la Dirección General de Tráfico ponen de manifiesto que el consumo de sustancias psicoactivas al volante sigue siendo una realidad. El cannabis continúa siendo la droga detectada con mayor frecuencia entre los conductores, seguida de la cocaína, especialmente en los controles realizados durante la noche.

En la última campaña nacional desarrollada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en diciembre de 2025, se efectuaron 191.864 controles, de los que 3.523 arrojaron resultado positivo, lo que representa un 1,84 por ciento del total. En el ámbito municipal, las policías locales de los ayuntamientos participantes realizaron 48.948 pruebas de alcoholemia, con 1.193 resultados positivos (2,44 %), y 2.292 pruebas de detección de drogas, de las que 465 fueron positivas (20,29%).