Ayuntamiento de Jaén trabaja en "cuestiones técnicas" planteadas por la CHG al anteproyecto para recuperar Los Cañones

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la resolución de "cuestiones técnicas" en el anteproyecto que ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la recuperación de Los Cañones de río Frío. Una intervención que se llevaría a cabo en la ribera, con el Dominio Público Hidráulico como referencia, una vez descartada la inicialmente prevista, que afectaba a la piscifactoría y la infraestructura construida en la zona alta.

Así lo ha señalado a Europa Press el alcalde, Julio Millán, quien ha puesto de relieve el valor de este paraje natural situado a escasos kilómetros del casco urbano, muy cerca del Puente de la Sierra, y que espera desde 2015 la ejecución de un proyecto para su recuperación a cargo del organismo de cuenca.

Ha destacado que "desde el inicio del mandato se ha trabajado buscando fórmulas y soluciones para poder desarrollar ese proyecto que ponga en valor ese entorno". Por ello, una vez que "no ha sido viable" el planteado en un principio con la recuperación de la antigua piscifactoría al no llegar a un acuerdo para la expropiación de los terrenos, el pasado agosto se decidió optar por una alternativa.

"Hemos trabajado mano a mano con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya le hemos planteado una primera propuesta de anteproyecto en el que podríamos trasladar el trazado inicial que podría desarrollar", ha comentado Millán sobre una iniciativa que aprovecharía el dominio público hidráulico.

De este modo, la intención es acondicionar la ribera del río, incluyendo pasarelas y otros elementos que permitan su disfrute por la ciudadanía en un recurso similar al existente en la ruta del río Borosa, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

"Desde la Confederación se nos han planteado algunas cuestiones que tendríamos que resolver de cara al proyecto, que justificar en mejor medida, una vez que se admitía la posibilidad de desarrollarlo en ese sentido", ha dicho el alcalde, quien ha añadido que el equipo de gobierno trabaja ya "para poder desarrollar el proyecto desde el punto de vista técnico, con todas las cuestiones que se requerirían" para su futura licitación.

A la par, se trabajaría en el convenio de colaboración que deberían acordar ambas administraciones, Ayuntamiento y CHG, para la puesta en marcha de una actuación, cuya financiación por parte del organismo de cuenca se ajustaría al contenido del nuevo proyecto.

El alcalde, además, ha subrayado que el proyecto en Los Cañones "no es único", ya que el gobierno local ha situado como "un prioridad" las actuaciones para poner en valor los espacios naturales de la ciudad. Y ello, con la intención de aprovechar desde el punto de vista social, cultural y turístico un entorno "que ha sido muchas veces el gran desconocido, incluso por nuestra provincia y Andalucía". "Tenemos un entorno maravilloso que vamos a aprovechar e incorporar a nuestra oferta", ha subrayado.

REIVINDICACIÓN CIUDADANA

Cabe recordar que desde el Gobierno central se anunció en mayo 2015 un proyecto de restauración en Los Cañones a través de la CHG con 300.000 euros de inversión y unos meses después, en octubre, se presentó su ampliación con una inversión de 745.650 euros.

Sin embargo y a pesar de las constantes reivindicaciones que desde distintos sectores de la sociedad jiennense se ha realizado en estos años para su ejecución, la actuación no se ha llevado a cabo al no haber acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad de los terrenos implicados. No obstante, parecía estar cerca y el pasado enero el Consistorio informó de que se había alcanzado un acuerdo para delimitar la parte de los terrenos sobre los que se plantearía una oferta de compra o acuerdo de expropiación, si bien ahora plantea una fórmula alternativa.

El proyecto original se planteaba como solución al deterioro existente en un enclave privilegiado y extraordinario de la zona de los Cañones del río Frío, situado entre los municipios de Jaén y Los Villares, a ocho kilómetros de la capital y próximo al Puente de la Sierra.

ENCAJONAMIENTO

Se trata de un encajamiento del río que durante más de dos kilómetros ha generado un gran cañón sobre materiales a base de sustratos de calizas, margas y margocalizas. Este espacio, de abruptas paredes de más de doscientos metros de altura en algunos casos, fuertes pendientes por encima del 70 por ciento en casi todo su recorrido y un difícil acceso, alberga una rica variedad de especies vegetales y animales.

Los Cañones de río Frío han sido tradicionalmente un lugar de esparcimiento para los jiennenses, sobre todo en época estival. Sin embargo, en la actualidad, este enclave se encuentra deteriorado y amenazado.