JAÉN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la mejora de la señalización vial horizontal y vertical con medios propios y atendiendo las peticiones e inquietudes de los colectivos vecinales y profesionales.

La concejala de Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha destacado el trabajo que realizan efectivos de señalización del cuerpo de Policía Local que ha permitido atender distintos barrios de Jaén, desde El Almendral hasta el Bulevar pasando por el centro histórico con más de un centenar de intervenciones en estos meses. El servicio se reforzará este otoño con un nuevo vehículo para la señalización, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Estamos haciendo reuniones con las asociaciones de vecinos y vecinas a los que visitamos en su propio barrio", ha explicado, al tiempo que ha valorado que ello "nos permiten recoger sugerencias en cuanto a la mejora de la circulación, especialmente en barrios de compleja orografía o donde el espacio en el que peatones y coches tienen que convivir no es el mejor".

Al respecto, ha señalado que prueba de ello es la instalación de señalización vertical y horizontal nueva junto al repintado de la existente en barrios como La Merced y El Almendral así como en el polígono del Valle, la Carretera de Madrid y el centro de la ciudad.

"Otro colectivo de referencia es el de los taxistas, con los que se ha trabajado nueva señalización y se ha reforzado el pintado de algunos puntos estratégicos para la circulación que nos han marcado", ha agregado la edil.

En este punto, ha recordado que "este no es solo un trabajo que estemos haciendo con medios propios desde la Concejalía de Policía sino también desde otras como la de Mantenimiento Urbano que dirige Javier Padorno. Esta ha ejecutado la adecuación de pasos de peatones y de señalización en calles como Santo Reino y zonas del Bulevar y Los Goya que se han hecho accesibles además para las personas con movilidad reducida. Es un trabajo sin pausa en el que estamos comprometidos".

Otros colectivos con los que la Concejalía trabajará en las próximas semanas para escuchar sus propuestas es el de las autoescuelas, muy concernidas en el estado de señalización vial.

Por tanto, la edil ha valorado "el trabajo sostenido y constante" del equipo humano que "hace posible la mejora de la seguridad vial y ha recordado que "la Concejalía está abierta a peticiones y sugerencias de la ciudadanía y de colectivos a los que se escucha especialmente".